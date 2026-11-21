Sabato 21 novembre prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla prove libere e alle qualifiche del GP di Las Vegas per quanto riguarda la F1, alle qualifiche e alla Sprint Race del GP del Portogallo per la MotoGP. Si preannuncia grande spettacolo tra la metropoli statunitense e Portimao.

I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare il migliore piazzamento possibile sulla griglia di partenza in vista del Gran Premio di domani. I centauri della MotoGP cercheranno di portare a casa punti importanti nella gara veloce che animerà il pomeriggio in terra mediorientale che si preannuncia altamente appassionante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, di prove libere e qualifiche della F1 e delle qualifiche e della Sprint Race della MotoGP (sabato 21 novembre). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport. Prevista la diretta su TV8 per le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, differita per le qualifiche della F1.

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI

Sabato 21 novembre

01.30-02.30 F1, prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

05.00 F1, qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

09.40-10.10 Moto3, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

10.25-10.55 Moto2, prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

11.10-11.40 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

11.50-12.05 MotoGP, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

12.15-12.30 MotoGP, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

13.45-14.00 Moto3, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

14.10-14.25 Moto3, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

14.40-14.55 Moto2, qualifiche 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

15.05-15.20 Moto2, qualifiche 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

16.00 MotoGP, Sprint Race – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

PROGRAMMA F1 E MOTOGP OGGI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport 4K (canale 213), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

Differita tv: qualifiche su TV8 dalle ore 20.15.

Differita streaming: qualifiche su tv8.it dalle ore 20.15.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport MotoGP (canale 208) per tutte le sessioni, per gli abbonati; TV8 per le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go e NOW per tutte le sessioni, per gli abbonati; tv8.it per tutte le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP, gratis.

Diretta testuale: OA Sport per la MotoGP.