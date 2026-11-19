L’Italia cercherà di essere grande protagonista alle Finals della Coppa Davis 2026, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. L’appuntamento è sul cemento indoor all’interno della Fiere Arena di Bologna, dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri affronteranno la Corea del Sud ai quarti di finale, l’appuntamento per il confronto contro la compagine asiatica è per mercoledì 25 novembre (ore 16.00).

Il regolamento è ormai il consueto: si disputano due singolari, uno tra i due secondi in base al ranking ATP e uno tra i due migliori giocatori in base alla classifica mondiale; in caso di parità (una vittoria per parte) si disputerà il doppio di spareggio. A vincere il confronto sarà la squadra che avrà vinto due partite. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico contro la Corea del Sud, ma dovrà stare attenta a non sottovalutare un avversario rognoso.

Il capitano Filippo Volandri ha selezionato i cinque giocatori che cercheranno di difendere l’Insalatiera conquistata nelle ultime tre edizioni: Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Luciano Darderi, Andrea Vavassori. In caso di vittoria contro la Corea del Sud, l’Italia tornerà in campo venerdì 27 novembre (ore 16.00) per affrontare la vincente della sfida tra la Cechia e il Canada. Dall’altra parte del tabellone, invece, sono previste Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna (giovedì i quarti, sabato la semifinale). La finale andrà in scena domenica 29 novembre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite dell’Italia in Coppa Davis. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Super Tennis, l’eventuale semifinale e l’eventuale finale con l’Italia saranno trasmesse in diretta tv anche su Rai 1. Garantita la diretta live testuale su OA Sport, prevista la diretta streaming su supertennis.tv, Rai Play (solo per la semifinale e la finale con gli azzurri).

CALENDARIO ITALIA COPPA DAVIS

Mercoledì 25 novembre

Ore 16.00 Quarto di finale: Italia vs Corea del Sud – Diretta tv su Super Tennis

Venerdì 27 novembre

Ore 16.00 Eventuale semifinale: Italia vs Vincente Cechia-Canada – Diretta tv su Super Tennis, Rai 1

Domenica 29 novembre

Ore 15.00 Eventuale finale: Italia vs Vincente Germania-Gran Bretagna vs Spagna-Austria – Diretta tv su Super Tennis, Rai 1

PROGRAMMA ITALIA COPPA DAVIS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis per Italia-Corea del Sud, gratis e in chiaro: l’eventuale semifinale e l’eventuale finale su Super Tennis e Rai 1, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: supertennis.tv per tutte le partite, gratis; Rai Play per l’eventuale semifinale e l’eventuale finale.

Diretta testuale: OA Sport.