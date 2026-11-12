Campionati Italiani nuoto vasca corta 2026 oggi in tv: orari 12 novembre, programma, streaming

Oggi, giovedì 12 novembre, andrà in scena la prima giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Riccione, si prevede un day-1 piuttosto interessante. Una competizione che non metterà solo in palio i titoli nazionali, ma anche la qualificazione agli imminenti Mondiali nella piscina da 25 metri di Pechino (1°-6 dicembre).

LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO IN VASCA CORTA ALLE 10.30 E 17.10

Una competizione dovrà a fare a meno di alcuni interpreti come Thomas Ceccon e Sara Curtis, ma che potrebbe dare l’opportunità al gruppo degli specialisti della vasca corta e ai giovani di mettersi in luca. Almeno, questa è l’auspicio del Direttore tecnico, Cesare Butini.

Un primo giorno di gare in cui gli osservati speciali saranno Benedetta Pilato, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, già qualificati per la competizione iridata ma in vena di test. Stesso discorso per Simona Quadarella, pronta a piazzare il classico sigillo nei 1500 stile libero.

La prima giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta 2026 a Riccione andrà in scena quest’oggi, giovedì 12 novembre, e prevede la sessione mattutina (dalle 10:30) con le batterie e la sessione pomeridiana/serale con le finali B (dalle ore 17:10) e le finali A (dalle ore 18:00). La trasmissione televisiva affidata a RaiSport HD sarà solo per le finali A dalle 18:00; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale sia della sessione diurna che di quella serale.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026 OGGI

Giovedì 12 novembre

Sessione mattutina

10:30 Batterie 100m dorso uomini (4 batterie)

10:40 Batterie 50m dorso donne (4 batterie)

10:45 Batterie 400m stile libero uomini (4 batterie)

11:05 Batterie 200m stile libero donne (4 batterie)

11:16 Batterie 100m rana uomini (4 batterie)

11:24 Batterie 100m rana donne (4 batterie)

11:33 Batterie 100m farfalla uomini (4 batterie)

11:41 Batterie 50m farfalla donne (3 batterie)

11:45 Batterie 50m stile libero uomini (4 batterie)

11:50 3a serie 1500m stile libero donne (1 batteria)

12:10 Batterie 100m misti uomini (4 batterie)

12:18 Batterie 100m misti donne (2 batterie)

12:25 Fine sessione mattutina 1° giorno

Sessione pomeridiana/serale

17:10 Finale B 100m dorso uomini

17:13 Finale B 50m dorso donne

17:15 Serie 2a 400m stile libero uomini

17:20 Finale B 200m stile libero donne

17:23 Finale B 100m rana uomini

17:25 Finale B 100m rana donne

17:27 Finale B 100m farfalla uomini

17:29 Finale B 50m farfalla donne

17:31 Finale B 50m stile libero uomini

17:33 Serie 2a 1500m stile libero donne

17:51 Finale A 100m misti uomini

17:53 Finale A 100m misti donne

18:00 Finale A 100m dorso uomini

18:04 Finale A 50m dorso donne

18:07 Serie 1a 400m stile libero uomini

18:13 Finale A 200m stile libero donne

18:25 Finale A 100m rana uomini

18:29 Finale A 100m rana donne

18:39 Finale A 100m farfalla uomini

18:43 Finale A 50m farfalla donne

18:47 Finale A 50m stile libero uomini

19:04 Serie 1a 1500m stile libero donne

19:24 Finale A 100m misti uomini

19:28 Finale A 100m misti donne

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (solo finali A)

Diretta streaming: RaiPlay (solo finali A)

Diretta testuale: OA Sport