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Campionati Italiani nuoto vasca corta 2026 oggi in tv: orari 12 novembre, programma, streaming
Oggi, giovedì 12 novembre, andrà in scena la prima giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Riccione, si prevede un day-1 piuttosto interessante. Una competizione che non metterà solo in palio i titoli nazionali, ma anche la qualificazione agli imminenti Mondiali nella piscina da 25 metri di Pechino (1°-6 dicembre).
LA DIRETTA LIVE DEI CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO IN VASCA CORTA ALLE 10.30 E 17.10
Una competizione dovrà a fare a meno di alcuni interpreti come Thomas Ceccon e Sara Curtis, ma che potrebbe dare l’opportunità al gruppo degli specialisti della vasca corta e ai giovani di mettersi in luca. Almeno, questa è l’auspicio del Direttore tecnico, Cesare Butini.
Un primo giorno di gare in cui gli osservati speciali saranno Benedetta Pilato, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi nei 100 rana, già qualificati per la competizione iridata ma in vena di test. Stesso discorso per Simona Quadarella, pronta a piazzare il classico sigillo nei 1500 stile libero.
La prima giornata dei campionati italiani di nuoto in vasca corta 2026 a Riccione andrà in scena quest’oggi, giovedì 12 novembre, e prevede la sessione mattutina (dalle 10:30) con le batterie e la sessione pomeridiana/serale con le finali B (dalle ore 17:10) e le finali A (dalle ore 18:00). La trasmissione televisiva affidata a RaiSport HD sarà solo per le finali A dalle 18:00; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale sia della sessione diurna che di quella serale.
CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026 OGGI
Giovedì 12 novembre
Sessione mattutina
10:30 Batterie 100m dorso uomini (4 batterie)
10:40 Batterie 50m dorso donne (4 batterie)
10:45 Batterie 400m stile libero uomini (4 batterie)
11:05 Batterie 200m stile libero donne (4 batterie)
11:16 Batterie 100m rana uomini (4 batterie)
11:24 Batterie 100m rana donne (4 batterie)
11:33 Batterie 100m farfalla uomini (4 batterie)
11:41 Batterie 50m farfalla donne (3 batterie)
11:45 Batterie 50m stile libero uomini (4 batterie)
11:50 3a serie 1500m stile libero donne (1 batteria)
12:10 Batterie 100m misti uomini (4 batterie)
12:18 Batterie 100m misti donne (2 batterie)
12:25 Fine sessione mattutina 1° giorno
Sessione pomeridiana/serale
17:10 Finale B 100m dorso uomini
17:13 Finale B 50m dorso donne
17:15 Serie 2a 400m stile libero uomini
17:20 Finale B 200m stile libero donne
17:23 Finale B 100m rana uomini
17:25 Finale B 100m rana donne
17:27 Finale B 100m farfalla uomini
17:29 Finale B 50m farfalla donne
17:31 Finale B 50m stile libero uomini
17:33 Serie 2a 1500m stile libero donne
17:51 Finale A 100m misti uomini
17:53 Finale A 100m misti donne
18:00 Finale A 100m dorso uomini
18:04 Finale A 50m dorso donne
18:07 Serie 1a 400m stile libero uomini
18:13 Finale A 200m stile libero donne
18:25 Finale A 100m rana uomini
18:29 Finale A 100m rana donne
18:39 Finale A 100m farfalla uomini
18:43 Finale A 50m farfalla donne
18:47 Finale A 50m stile libero uomini
19:04 Serie 1a 1500m stile libero donne
19:24 Finale A 100m misti uomini
19:28 Finale A 100m misti donne
PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO VASCA CORTA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: RaiSport HD (solo finali A)
Diretta streaming: RaiPlay (solo finali A)
Diretta testuale: OA Sport