LIVE Cuneo-Milano, A1 volley femminile in DIRETTA: trasferta da non sottovalutare per Egonu e compagne

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Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale della partita tra Cuneo e Milano, valida per la nona giornata della LFV A1 2026/2027.

La squadra meneghina è a punteggio pieno nella massima serie italiana, con otto vittorie in altrettanti match disputati (unico team imbattuto insieme a Conegliano), mentre le piemontesi occupano la dodicesima posizione con un solo successo a referto.

Per le ragazze di Gianlorenzo Blengina rimane comunque una sfida da giocare con la massima attenzione, poiché Cuneo, pur avendo avuto un inizio di campionato complicato, ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà squadre blasonate.

La Numia Vero può contare sul blocco azzurro, vero punto di forza delle milanesi, con Paola Egonu, Anna Danesi, Eleonora Fersino e Francesca Bosio. Coach Fabio Tisci, invece, si affiderà all’esperienza delle veterane Noemi Signorile e Ludovica Guidi.

Il match tra Cuneo Granda Volley e Numia Vero Volley Milano inizierà alle ore 18.00 e verrà disputato al Palasport di Cuneo. Segui con noi l’intera partita, punto dopo punto, con la Diretta Live testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!