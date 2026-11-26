La Sir Susa Scai Perugia batte la Cucine Lube Civitanova per 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) e allunga in testa alla Superlega. Al Pala Barton Energy gli umbri si aggiudicano anche il secondo scontro diretto dopo la finale di Supercoppa, vinta rimontando da 0-2. Stavolta la squadra di Angelo Lorenzetti prende il comando già nel primo parziale e concede alla Lube soltanto la possibilità di riaprire la partita nel finale del secondo. La sfida, valida per la decima giornata, è stata anticipata per evitare la concomitanza con il Mondiale per Club, in cui Perugia difenderà il titolo. La Sir centra l’ottava vittoria in altrettante partite e sale a 22 punti, quattro più della Lube, che ha giocato una gara in meno e incassa la prima sconfitta in campionato dopo sei successi consecutivi.

Civitanova prova a imporre il ritmo in avvio e sale sul 9-6, ma Perugia ricuce già sul 9-9. La Lube rimette la testa avanti sull’11-10, ultimo vantaggio marchigiano del set. Si procede punto a punto fino al 13-13, poi la Sir trova il primo margine sul 15-13. Gli ospiti si tengono a una lunghezza fino al 17-16, ma nelle battute conclusive gli umbri guadagnano progressivamente campo. Dal 19-17 firmano tre punti consecutivi, salgono sul 22-17 e si procurano quattro set point sul 24-20. Basta il primo per chiudere il parziale.

Il secondo set è quello in cui Civitanova va più vicina a cambiare la partita. Perugia sembra poterlo indirizzare presto quando passa dal 5-5 al 10-6, poi tiene tre lunghezze di margine sul 15-12. I marchigiani cancellano il ritardo con tre punti di fila e agganciano ancora la Sir sul 16-16. Lorenzetti ritrova il doppio vantaggio sul 20-18, ma la Lube resta in scia e arriva al 23-22. Perugia conquista due palle per il set sul 24-22, Civitanova annulla la prima e costringe i padroni di casa a giocare fino all’ultimo scambio. Il 25-23 con Loeppky che sbaglia l’ultimo servizio, consegna alla Sir il 2-0 e lascia alla Lube il rimpianto per il parziale più combattuto della serata.

Civitanova riparte dallo 0-2 anche nel terzo set e resta agganciata fino al 7-7. Il distacco si apre poco dopo: dal 10-8 al 13-8, Perugia mette insieme tre punti consecutivi e per la prima volta nel parziale ne ha cinque di vantaggio. Sul 16-12 la Lube può ancora avvicinarsi, ma la Sir ritrova il margine e lo difende fino al 23-18. Ferre Reggers firma il 24-20, gli ospiti cancellano il primo match point e Oleh Plotnytskyi mette a terra il pallone del 25-21. In tre set Perugia ottiene lo stesso risultato raccolto quattro giorni prima sul campo della Gas Sales Bluenergy Piacenza.

Plotnytskyi e Aleksandar Nikolov chiudono entrambi con 18 punti e quattro ace. Lo schiacciatore della Sir aggiunge 14 attacchi vincenti, quello della Lube 13 e un muro. Perugia trova però più alternative: Reggers firma 16 punti, di cui 13 in attacco e due a muro, Kamil Semeniuk arriva a quota 10 e i centrali Agustin Loser e Giovanni Sanguinetti ne aggiungono sei a testa. Dall’altra parte il secondo realizzatore è Mattia Bottolo con nove punti, seguito da Eric Loeppky con cinque. Perugia tornerà in campo domenica alle 19.00 in casa contro la Valsa Group Modena. La Lube riceverà Piacenza alle 17.00.