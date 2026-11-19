Il Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura si appresta a vivere la sua ultima parte, ovviamente per ciò che concerne la fase di qualificazione. Domani, venerdì 20 novembre, si alzerà il sipario sul Finlandia Trophy 2026, quinta tappa del circuito che precede l’ultimo atto, il NHK Trophy, pianificato per la prossima settimana in Giappone.

Ma quali sono gli atleti che hanno già la certezza matematica di prendere parte alle Finali di Chongqing previste a dicembre? In campo femminile stanno già preparando le valigie Ami Nakai ed Alexandra Ignatova. La giapponese, in uno stato di forma stratosferico, ha terminato il suo percorso a punteggio pieno, dunque con 30 punti, grazie ale vittorie al Grand Prix De France e Skate America. La russa, in gara come neutrale, si è invece attestata al posto d’onore alla Cup Of China e ad Everett.

Tra gli uomini ad oggi soltanto Kao Miura è certo di poter partire alla volta di Chongqing, con la maggior parte degli altri pattinatori interessati che dovranno disputare ancora la propria seconda tappa. Tra questi c’è pure Daniel Grassl, secondo a Skate America e in preparazione per un impegno in terra nipponica che sarà oltremodo arduo.

Nella danza invece il doppio successo tra Canada e Cina ha consentito a Lilah Fear-Lewis Gibson di chiudere la pratica in anticipo, con Evgeniia Lopareva-Brissaud e Diana Dalvis-Gleb Smolkin virtualmente dentro, anche se per l’ufficialità si dovrà ancora attendere. Completamente diverso il discorso nelle coppie: la mancata di partecipazione dei russi alla tappa finlandese – il riferimento è ad Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovskii e Anastasia Mishina-Alexandr Galliamov – ridisegnerà giocoforza le carte; per comprendere meglio il tutto si dovrà attendere l’ultimo appuntamento giapponese. Nel frattempo si sono già qualificati i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava (primi in Francia, secondi in Cina) e ufficiosamente anche Alisa Efimova-Misha Mitrofonav (secondi in Canada e America).