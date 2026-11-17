Un bel pugno sul tavolo. La festa per i numeri uno del mondo di doppio si è trasformata in un atto d’accusa. Henry Patten, che chiude il 2026 in vetta alla classifica insieme a Harri Heliövaara, ha approfittato della cerimonia sul campo dell’Inalpi Arena, durante le ATP Finals, per attaccare apertamente i vertici dell’ATP.

Al momento della consegna del trofeo, infatti, né il presidente Andrea Gaudenzi né il CEO Massimo Calvelli erano presenti. Una circostanza che Patten non ha lasciato passare: davanti al pubblico torinese, microfono in mano, il britannico ha definito “una vergogna” l’assenza dei due dirigenti.

Il significato del gesto, nelle sue parole, è chiaro: se i massimi responsabili del circuito non si presentano a premiare i migliori, significa che l’organizzazione non riconosce al doppio lo stesso valore che gli attribuiscono giocatori e appassionati.

L’uscita di Torino non nasce dal nulla, ma è l’ultimo capitolo di una tensione che va avanti da mesi. A luglio Patten, in qualità di membro del comitato dei migliori doppisti, aveva criticato le riforme proposte dall’ATP, in particolare la riduzione dei montepremi e dei posti in tabellone, avvertendo che avrebbero “ucciso” gli specialisti della disciplina.

Nella stessa estate il britannico era intervenuto con toni altrettanto duri sui social per difendere la dignità e la sostenibilità economica del doppio, dopo le dichiarazioni provocatorie del singolarista Reilly Opelka.

Al momento non risulta una risposta ufficiale dell’ATP. Resta il fatto che la protesta è arrivata nel momento di massima visibilità per la coppia, e davanti a quegli stessi dirigenti che, quel giorno, non c’erano.