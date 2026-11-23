Il trono di Carmen Țurlea è caduto domenica sera, sul taraflex dell’Unipol Forum di Assago, e a prenderselo è stata Paola Egonu. Nel terzo set del big match tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, l’opposta azzurra ha superato quota 6.101 punti complessivi tra regular season e playoff, lasciandosi alle spalle i 6.088 della fuoriclasse rumena: è la miglior realizzatrice di sempre della Serie A1 femminile da quando, nel 1999/2000, è stato introdotto il Rally Point System.

La serata, per Milano, è finita male: 1-3 contro le campionesse d’Italia in carica. Ma Egonu ha trasformato una sconfitta di squadra in una notte personale da incorniciare, chiudendo con 33 punti, una prestazione monstre che ha consegnato il record agli archivi.

A rendere il momento ancora più speciale c’era proprio lei, Țurlea, in tribuna. La “Divina”, come l’avevano ribattezzata in Italia durante la sua carriera, ha assistito da spettatrice al proprio sorpasso: un passaggio di testimone naturale tra due icone che hanno segnato epoche diverse del volley femminile.

I numeri rivelano due carriere agli antipodi. Țurlea è sbarcata in Italia nel 1997 e ha smesso nel 2017, a 41 anni, dopo vent’anni di continuità assoluta: 13 maglie diverse, 414 presenze ufficiali, due Scudetti (con Bergamo e Piacenza), una Coppa Italia e una Coppa CEV. Egonu, classe 1998, ha impiegato appena 293 partite, con una media vertiginosa di circa 6 punti a set, per scrivere la storia. Lo ha fatto in dieci stagioni italiane, interrotte soltanto dalla parentesi turca al VakıfBank, indossando le maglie di Club Italia, Igor Gorgonzola Novara, Imoco Conegliano e Vero Volley Milano.

Il primato di Țurlea resta comunque monumentale: i suoi 6.088 punti ufficiali supererebbero quota 6.600 se si contassero anche i primi due campionati disputati con il vecchio sistema del cambio palla. Dopo quasi un decennio di regno incontrastato, però, la corona passa di mano.

Da ieri la regina dei punti in Serie A1 si chiama Paola Egonu. E la sua storia ha ancora molto da scrivere.