Pallamano
Pallamano: Sassari va alla pausa in testa alla Serie A Gold. Bene Teamnetwork Siracusa e Sassai
Prima della pausa per le nazionali, la Serie A Gold 2026-2027 di pallamano ha mandato in archivio la sua 9a giornata di regular season fra emozioni, gol e risultati pesanti.
Sassari, capolista, non sbaglia in casa vincendo 34-29 contro i Black Devils Merano in una gara che manda i sardi in vetta alla sosta.
Vittorie importanti per Teamnetwork Albatro Siracusa e Fasano: i siciliani battono 28-27 i campioni d’Italia del Cassano Magnago, mentre i pugliesi passano 29-30 nella tana del Metelli Cologne.
A proposito di affermazioni esterne: Molteno si impone 27-33 a domicilio col Chiaravalle, così come fanno Bolzano, 29-32 col Macagi Cingoli, e il Conversano, che si prende l’intera posta con il 21-26 in casa dell’Orlando Haenna. Chiude la giornata il 33-31 del Pressano sul Trieste.
La classifica aggiornata
Raimond Sassari 17 pti, Pressano 15, Bozen Loacker Volksbank 14, Teamnetwork Albatro Siracusa 10, Proger Cassano Magnago 10*, Conversano 10, Metelli Cologne 8, Junior Fasano 8*, Black Devils Meran Alperia 8, Publiesse Chiaravalle 7, Salumificio Riva Molteno 6, Macagi Cingoli 5, Trieste 4, Orlando Haenna 2
*una partita in meno