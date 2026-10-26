Pallamano, Dalla Costa dopo la Bulgaria: “Sospiro di sollievo”. Azzurre che guardano al secondo turno

Un passaggio del turno arrivato con più di qualche sofferenza: la nazionale italiana femminile di pallamano centra la sua missione ma, dopo un blitz esterno perfetto di qualche giorno fa (23-27 in trasferta), rischia tantissimo nel return match contro la Bulgaria (pareggiato in rimonta 27-27, a un certo punto essendo sotto anche di tre gol) riuscendo comunque a prendersi il pass per la seconda fase di qualificazione verso i Mondiali 2027.

Al sito federale non nasconde la tensione la capitana delle azzurre, una sincera Ilaria Dalla Costa che dice: “Tiriamo un sospiro di sollievo perché alla fine, con un pizzico di fortuna, siamo riusciti a pareggiarla. Abbiamo passato il turno, ma sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare. Sono contenta della reazione che abbiamo avuto durante la partita: anche dopo il mio cartellino rosso le ragazze non hanno mai mollato, siamo andate sotto, abbiamo pareggiato, siamo andate sopra, poi di nuovo sotto e questo è quello che secondo me dobbiamo portare a casa da questa partita. Per il resto dobbiamo lavorare, serve maggiore maturità in alcune situazioni, però siamo sulla strada giusta. Sono convinta di questo”.

Poi aggiunge: “Ovviamente c’è un po’ di nervosismo legato all’esito della partita: poteva finire meglio e ci sarebbe piaciuto premiare questo fantastico pubblico, che ci tengo a ringraziare. Però era fondamentale qualificarsi alla seconda fase. Speriamo di tornare qui per regalare una vittoria a questi tifosi (partita disputata a Follonica, ndr)“.

Ora la seconda fase di qualificazione ai Mondiali 2027

L’Italia, insieme alla Gran Bretagna, alla Lituania e al Kosovo è approdata nella griglia dei sorteggi per il secondo step verso il torneo iridato dell’anno prossimo. Il prossimo 19 dicembre queste quattro squadre, ma non solo (in totale 26, contando anche le squadre che parteciperanno agli Europei 2026), conosceranno gli accoppiamenti per le eliminatorie del 7-8 e 10-11 aprile 2027.

Le formazioni qualificate alla seconda fase:

Dagli Europei 2026*: Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Isole Faroe, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Montenegro, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina

Dal primo turno: Lituania, Gran Bretagna, Italia, Kosovo + Portogallo (già alla fase 2 per effetto del ranking)

*la migliore classificata agli Europei 2026 non disputerà le qualificazioni ai Mondiali 2027

Le 13 squadre con il migliore piazzamento tra quelle degli Europei – escluse Ungheria e Norvegia e la migliore classificata tra le rimanenti – saranno inserite nella prima urna. Le rimanenti, unite al Portogallo e alle vincitrici della prima fase, saranno invece inserite in seconda fascia.

Le squadre già qualificate alla fase finale dei Campionati Mondiali 2027:

Campionesse in carica: Norvegia

Nazione ospitante: Ungheria