Pallamano
Pallamano: Sassari rimane in battuta, Trieste si rialza in Serie A Gold
La Serie A Gold di pallamano non smette di regalare emozioni ai suoi appassionati. Il massimo campionato italiano – dopo la ripresa, in seguito alla pausa dedicata alle nazionali – ha mandato in archivio la giornata numero 10 della sua regular season 2026-2027.
La capolista Sassari si impone 21-29 in trasferta sul campo del Bolzano, mentre il Pressano cade con il medesimo risultato nella tana del Conversano.
Cassano Magnago si libera facilmente del Macagi Cingoli, con lo score di 35-19. Vittorie interne, ma più “strette” nel punteggio per Merano, 37-34 al Chiaravalle, e soprattutto Trieste, che stampa un pesante 35-32 contro il Metelli Cologne.
Infine da registrare vi sono il blitz del Teamnetwork Albatro Siracusa per 34-38 in casa del Junior Fasano e il 35-26 del Riva Molteno sull’Orlando Haenna.
La classifica aggiornata:
Raimond Sassari 19 pti, Pressano 15, Bozen Loacker Volksbank 14, Proger Cassano Magnago 12, Conversano 12, Teamnetwork Albatro Siracusa 12, Junior Fasano 10, Black Devils Meran Alperia 10, Metelli Cologne 8, Salumificio Riva Molteno 8, Publiesse Chiaravalle 7, Trieste 6, Macagi Cingoli 5, Orlando Haenna 2
*una partita in meno