Pallamano: il beach handball vede gli ori di Uruguay e Germania alle Olimpiadi Giovanili 2026

La pallamano, nella declinazione marittima del beach handball, ha vissuto una giornata piena di emozioni e di medaglie alle Olimpiadi Giovanili 2026, che si chiudono quest’oggi – venerdì 13 novembre – a Dakar. In Senegal si sono assegnati tutti i posti sul podio: sia al femminile sia al maschile. Ecco come sono andate le cose.

Beach handball femminile

Oro all’Uruguay: la squadra sudamericana batte la Spagna agli shoout out in una finale tiratissima. Il primo parziale della gara se lo prendono le uruguaiane con lo score di 16-14, nel secondo round però le iberiche pareggiano i conti imponendosi 21-16. Si va quindi al momento dei tiri della verità: l’Uruguay è più freddo, la Spagna non segna più. La serie finale finisce addirittura 6-0.

Medaglia di bronzo invece al Senegal: le padrone di casa piegano la Francia. Anche in questo caso shoot out: momento d’apertura che si completa con il 23-16 per le africane, poi 25-20 per le transalpine. Sequenza conclusiva ricca di gol: a spuntarla è il Senegal 10-8, un risultato – complessivamente di 2-1 – che vale la medaglia.

Beach handball maschile

Vince nettamente la Germania che batte 2-0 il Brasile nella finale che vale il gradino più alto del podio in questa edizione olimpica: i teutonici strapazzano i carioca con gli score parziali di 29-20 e 15-14 prendendosi l’oro.

Bronzo, anche in questo caso, al Senegal: i “locali” risolvono agli shoot out la contesa con l’Ungheria dopo il 20-18 e il 16-22 dei periodi regolamentari, imponendosi per 9-6 nel momento conclusivo del match.