Titoli di coda sul GP del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Portimao abbiamo assisto a 25 giri molto intensi e con davvero tanto in palio, ovvero la conquista del titolo mondiale nella classe regina.

Dalla pole-position partiva Marco Bezzecchi. Il pilota italiano dell’Aprilia, dopo aver sfatato il tabù della Sprint Race, puntava al bis nella domenica lusitana, confortato dalle indicazioni nelle libere in cui ha avuto modo di testare la propria moto sui long-run.

Tuttavia, i fari erano puntati su Marc Marquez. Il Cabroncito ieri è stato autore di un errore nelle battute conclusive della Sprint. Quando ci si preparava a festeggiare la conquista del decimo Mondiale in carriera, l’ottavo in top-class, Marquez è incappato in una scivolata con la sua Ducati. Nessuna conseguenza per lui, ma era necessario resettare in vista del GP.

L’iberico aveva un solo obiettivo in mente e le intenzioni erano quelle di minimizzare tutti i rischi, nella consapevolezza che la concretizzazione del risultato fosse nelle proprie mani. Bezzecchi, dunque, ha trionfato davanti a Martin e a Raul Fernandez. Marquez ha concluso all’ottavo posto e grazie a questo risultato si è laureato campione del mondo per la decima volta in carriera nel Motomondiale e otto nella classe regina, eguagliando una leggenda come Giacomo Agostini.

ORDINE D’ARRIVO GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 Marco Bezzecchi 72 — (Aprilia) Aprilia Racing

2 Jorge Martin 89 (Aprilia) Aprilia Racing

3 Raul Fernandez 25 (Aprilia) Trackhouse

4 Fabio Di Giannantonio 49 (Ducati) VR46

5 Ai Ogura 79 (Aprilia) Trackhouse

6 Fermin Aldeguer 54 (Ducati) Gresini

7 Brad Binder 33 (KTM) KTM Factory

8 Marc Marquez 93 (Ducati) Ducati Lenovo

9 Luca Marini 10 (Honda) Honda HRC

10 Iker Lecuona 27 (Ducati) Ducati Lenovo

11 Enea Bastianini 23 (KTM) Tech3

12 Fabio Quartararo 20 (Yamaha) Monster Yamaha

13 Jack Miller 43 (Yamaha) Pramac

14 Alex Rins 42 (Yamaha) Monster Yamaha

15 Franco Morbidelli 21 (Ducati) VR46

16 Pol Espargaro 44 (KTM) Tech3

17 Jake Dixon 96 (Honda) Honda HRC

18 Augusto Fernandez 47 (Yamaha) Pramac

RITIRATI

Diogo Moreira 11 RT – 1 giro 24 (Honda)

Alex Marquez 73 RT – 14 giri 11 (Ducati)

Pedro Acosta 37 RT – 20 giri 5 (KTM)

Johann Zarco 5 N1 – non classificato (Honda)

RISULTATI E CLASSIFICA GARA

1 Marco Bezzecchi 72 — 1:40.164 25 335.4 Aprilia Aprilia Racing

2 Jorge Martin 89 +3.845 1:40.537 25 338.5 Aprilia Aprilia Racing

3 Raul Fernandez 25 +5.711 1:41.527 25 339.6 Aprilia Trackhouse

4 Fabio Di Giannantonio 49 +8.828 1:39.607 25 339.6 Ducati VR46

5 Ai Ogura 79 +10.305 1:40.339 25 343.9 Aprilia Trackhouse

6 Fermin Aldeguer 54 +14.107 1:41.320 25 338.5 Ducati Gresini

7 Brad Binder 33 +17.465 1:40.393 25 339.6 KTM KTM Factory

8 Marc Marquez 93 +18.162 1:40.831 25 346.1 Ducati Ducati Lenovo

9 Luca Marini 10 +18.599 1:40.541 25 342.8 Honda Honda HRC

10 Iker Lecuona 27 +22.275 1:41.071 25 340.6 Ducati Ducati Lenovo

11 Enea Bastianini 23 +24.028 1:40.518 25 338.5 KTM Tech3

12 Fabio Quartararo 20 +25.059 1:40.377 25 338.5 Yamaha Monster Yamaha

13 Jack Miller 43 +25.746 1:41.105 25 330.2 Yamaha Pramac

14 Alex Rins 42 +33.146 1:41.316 25 333.3 Yamaha Monster Yamaha

15 Franco Morbidelli 21 +34.495 1:40.609 25 338.5 Ducati VR46

16 Pol Espargaro 44 +34.724 1:41.765 25 336.4 KTM Tech3

17 Jake Dixon 96 +34.951 1:40.814 25 339.6 Honda Honda HRC

18 Augusto Fernandez 47 +1:03.917 1:41.878 25 329.2 Yamaha Pramac

RITIRATI

Diogo Moreira 11 RT – 1 giro 24 Honda

Alex Marquez 73 RT – 14 giri 11 Ducati

Pedro Acosta 37 RT – 20 giri 5 KTM

Johann Zarco 5 N1 – non classificato — Honda