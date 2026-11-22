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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio del Portogallo, penultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. All’Autodromo Internacional do Algarve è il giorno della gara lunga, quella che potrebbe assegnare il titolo di campione del mondo a Marc Marquez.

Il pilota spagnolo ha accarezzato il decimo titolo ieri nella Sprint Race prima di cadere a due giri dal termine. L’iberico avrà un altro match point quest’oggi dove gli basterà arrivare nono per essere certo di vincere il Mondiale. Marc Marquez è al comando della graduatoria con 55 punti di vantaggio su Jorge Martin che dovrà provare a vincere per portare la contesa a Valencia. Aritmeticamente ancora in gara anche Marco Bezzecchi il quale è a 62 lunghezze dal pilota Ducati.

Il pilota italiano dell’Aprilia è stato il grande protagonista del sabato, dove ha conquistato la pole position con il record del circuito ed ha vinto la Sprint Race. Nella gara sulla distanza dimezzata l’azzurro ha preceduto Raul Fernandez ed Alex Marquez, i quali inseguono un altro podio nella giornata odierna. Tra i possibili outsiders per questa gara ci sono anche Pedro Acosta, quarto ieri nella Sprint Race, e Fabio Di Giannantonio, il quale partirà dalla terza casella.

Il semaforo verde del GP del Portogallo è previsto per le 14.00, orario italiano, con 25 giri da percorrere. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della gara portoghese, penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026 con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!