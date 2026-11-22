Fermin Aldeguer ha messo a segno il miglior tempo al termine del warm-up del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Portimao abbiamo assistito ad un turno totalmente interlocutorio, dato che si è disputato su un tracciato ancora bagnato dopo le precipitazioni delle scorse ore e, di conseguenza, diversi piloti hanno preferito non scendere nemmeno in pista.

La migliore prestazione del turno mattutino (disputato in condizioni particolari dopo la pioggia caduta nel corso della notte, ma migliori rispetto a ieri, con sole pieno e temperatura in crescita di 15°) porta la firma di Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) in 1;51.898 davanti a Augusto Fernandez (Yamaha) staccato di 329 millesimi, terzo Jack Miller (Yamaha) a 952.

Quarta posizione per Pedro Acosta (Red Bull Ktm) a 1.027, quinta per Diogo Moreira (LCR Honda) a 1.154, mentre in sesta troviamo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 1.322.

Si ferma in settima posizione Brad Binder (Red Bull KTM) a 2.151, in ottava Luca Marini (HRC Honda) 2.517, in nona Marco Bezzecchi (Aprilia) a 4.472, mentre completa la top ten Franco Morbidelli (Ducati Pertamina VR46) a 4.664. Undicesimo Jorge Martin (Aprilia) a 5.414. Come si vede, Marc Márquez ha preferito non scendere in pista.

A questo punto la classe regina si concentra in vista della gara odierna che scatterà alle ore 14.00 italiane (le ore 13.00 in Portogallo) e che potrebbe andare a consegnare il titolo iridato a Marc Marquez. Nel caso, per il pilota spagnolo, si tratterebbe del decimo alloro complessivo nel Motomondiale, l’ottavo in MotoGP.