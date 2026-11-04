Nuoto, Giappone sugli scudi nel day-4 delle Olimpiadi Giovanili 2026

Archiviata la quarta giornata di finali del programma di nuoto dei Giochi Olimpici Giovanili, in corso a Dakar, in Senegal, nella vasca da 50 metri del CTO Dakar Aquatic Centre sono state assegnate le medaglie di un day-4 che ha visto il Giappone recitare un ruolo da protagonista, mentre l‘Italia è rimasta a guardare.

Due le medaglie d’oro conquistate dal Sol Levante. Nei 200 misti femminili, Mana Ishikawa si è imposta con il tempo di 2’13”06, precedendo la cinese Mohan Chang (2’13”90) e la slovacca Stela Miegelova (2’16”38). La nipponica ha condotto la gara dall’inizio alla fine, riuscendo a gestire il tentativo di rimonta di Chang e a difendere il vantaggio fino al tocco conclusivo.

Nella medesima specialità al maschile, Iori Miyazaki ha regalato un’altra soddisfazione alla squadra giapponese. Al termine di una gara caratterizzata dall’alternarsi degli stili, il nipponico si è messo al collo la medaglia d’oro con il crono di 2’00”71, precedendo il neozelandese Ariel Muchirahondo (2’01”66) e il turco Kirhan Yilmaz (2’02”91). Un successo che conferma la competitività del Giappone anche nelle prove di misti.

Per quanto riguarda le altre gare in programma, nei 50 stile libero femminili la croata Ana Bobanovic ha conquistato il titolo con il tempo di 25”45, lasciandosi alle spalle la neozelandese Alyssa Lawson (25”74) e la bielorussa Palina Bialiauskaya (25”97).

Sulla stessa distanza, al maschile, si è imposto il ceco Zdenek Prochazka in 22”54. L’argento e il bronzo sono andati rispettivamente a Jaden Mills, rappresentante di Trinidad e Tobago, con 22”99, e al cipriota Andrew Marcus Laghoutis, terzo in 23”04.

A chiudere il programma della giornata sono state le finali dei 50 farfalla. Tra le donne, la russa Serafima Fokina ha fatto saltare il banco con il tempo di 27”28, mentre al maschile l’egiziano Zain Ali ha toccato per primo la piastra in 24”06, conquistando il successo nella prova conclusiva del day-4.