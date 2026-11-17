Va avanti a gonfie vele la regualr season della NBA 2026-2027. La settimana impegnativa della massima competizione americana è proseguita in questa notte italiana quando sono andate in scena altre otto sfide. Classifiche che ad Ovest ed ad Est iniziano a delinearsi anche con varie sorprese.

Il programma si è aperto con il blitz esterno degli Orlando Magic (6-7) che hanno superato 105-115 in trasferta i Boston Celtics (11-3). Ultimo quarto decisivo con i Magic che segnano quaranta punti e trovano il quarto successo di fila, grazie ai 24 punti di Desmond Bane. Cade invece l’imbattibilità casalinga dei Celtics che cedono nonostante la doppia doppia di Tatuma da 24 punti e 12 rimbalzi. Non sbagliano, invece, i Cleveland Cavaliers (8-7) che superano 126-115 i Chicago Bulls (3-10). Nel secondo quarto la partita si spacca, i CAVS alzano il ritmo e nonostante i tentativi di rimonta amministrano il vantaggio fino alla fine. 39 i punti di Donovan Mitchell.

Vincono ancora i Memphis Grizzlies (10-4) che in trasferta sorprendono i Washington Wizards (4-11) per 120-136. Partita che si è decisa nella ripresa con i Grizzlies autori di una prestazione brillante negli ultimi 24′. Protagonista Cam Boozer con 29 punti. Successo esterno anche dei Philadelphia 76ers (12-3) che tornano primi ad Est superano la resistenza dei Brooklyn Nets (3-10). In assenza di Lebron James, è Joel Embiid a trascinare la squadra nel terzo successo consecutivo con 37 punti.

Tutto facile per i Miami Heat (8-6) che regolano in casa Houston Rockets (11-4) per 128-110. Gli Heat sono stati superiori per tutto l’arco del match, trovando così il quinto successo consecutivo. Antetokounmpo è il migliore marcatore con 20 punti mentre i Rockets si fermano dopo quattro vittorie. Vincono in casa anche i Minnesota Timberwolves (10-4) che battono 106-98 i Portland Trail Blazers (9-4). La parte centrale ha deciso il match con i Timberwolves che hanno cambiato passo nel terzo quarto. Decisivo Terrence Shanno Jr con 34 punti.

Tornano al successo dopo sei ko i New Orleans Pelicans (5-10), abili a superare 115-94 i Golden State Warriors (8-6). Partita indirizzata già nel primo quarto con i 35 punti dei padroni di casa contro i soli 15 degli Warriors, alla terza sconfitta di fila nonostante i 28 punti di Lendeborg. Chiude il programma il successo esterno dei Phoenix Suns (6.7) che sorprendono 105-117 i Denver Nuggets (7-5), in una partita equilibrata ricca di sorpassi. Alla fine sono i Suns ad avere la meglio, nonostante i 28 punti e 15 assist di Jokic.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics-Orlando Magic 105-115

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls 126-115

Washington Wizards-Miemphis Grizzlies 120-136

Brooklyn Nets-Philadelhpia 76ers 123-135

Miami Heat-Houston Rockets 128-110

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 106-98

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors 115-94

Denver Nuggets-Phoenix Suns 105-117