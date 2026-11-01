NBA, i risultati della notte (1° novembre): Wembanyama ne fa 43 e trascina gli Spurs, successi per Grizzlies e 76ers

Altra notte da mandare in archivio quella completata da poche ore in NBA, con sette partite andate in scena per la regular season 2026-2027: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano con risultati e tabellini, dove non sono mancate le grandi giocate dei campioni americani e non solo.

I Portland Trail Blazers (4-1) battono a domicilio gli Utah Jazz (1-5) col punteggio di 90-112 grazie ai 24 punti di Deni Avidja e ai 22 punti di un sempre efficace Damian Lillard, con Darryn Peterson top scorer per i padroni di casa con 16 punti. Blitz esterno anche dei Philadelphia 76ers (6-1) sul campo dei Charlotte Hornets (3-4) per 104-109: Tyrese Maxey trascina i suoi con 38 punti, con 16 punti di Jaylen Brown – 27 punti di Grayson Allen entrato dalla panchina e 24 punti per Brandon Miller tra le fila degli Hornets.

Rispettano il fattore campo i New Orleans Pelicans (2.4) sugli Atlanta Hawks (3-4) per 121-99 con 20 punti di Jeremiah Fears e 15 punti equamente divisi tra Trey Murphy III e Zion Williamson, con 14 punti di CJ McCollum per gli ospiti. Successo fuori casa dei Cleveland Cavaliers (4-2) contro i Milwaukee Bucks (1-5) per 111-136: 27 punti di Evan Mobley e 25 punti con 11 rimbalzi di Jarrett Allen per i Cavs, con 19 punti e 10 rimbalzi per Kel’el Ware subentrato dalla panchina per i Bucks.

I San Antonio Spurs (4-2) piegano la resistenza dei Minnesota Timberwolves (4-3) col punteggio di 121-111 grazie ai 43 punti e 7 rimbalzi di uno scatenato Victor Wembanyama, con 25 punti e 7 rimbalzi di Dylan Harper mentre De’Aaron Fox accarezza la tripla doppia con 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist – 27 punti e 9 rimbalzi di Ayo Dosunmu tra i Timberwolves, con 19 punti messi a referto da Jaden McDaniels e Jonathan Kuminga.

Vittoria casalinga anche per i Memphis Grizzlies (6-0) contro i Sacramento Kings (0-6) per 136-105: 27 punti e 9 rimbalzi di Cameron Boozer top scorer, con Cam Spencer che chiude con una doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi – 38 punti di Darius Acuff Jr. per i Kings.

Nel match che completata la notte NBA gli Houston Rockets (6-1) prevalgono sugli Oklahoma City Thunder(4-2) per 119-98: 30 punti e 9 rimbalzi di un Jabari Smith Jr. in grande spolvero e 24 punti di Marcus Smart per i texani, con 26 punti di Shai Gilgeous-Alexander ultimo ad arrendersi per i campioni 2025.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 90-112 (giocata il 31 ottobre)

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers 104-109 (giocata il 31 ottobre)

New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks 121-99

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers 111-136

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves 121-111

Memphis Grizzlies-Sacramento Kings 136-105

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 119-98