NBA, i risultati della notte (30 Ottobre). Boozer trascina una Memphis imbattuta. Vittorie di Atlanta e New Orleans

Sono solo tre le partite della notte NBA. Rimangono due le squadre imbattute in questo avvio di stagione e sono quelle che comandano la Western Conference. Oltre agli Houston Rockets (sei vittorie di fila), ci sono anche i Memphis Grizzlies, che hanno centrato la quinta vittoria consecutiva, superando in trasferta per 124-103 i Portland Trail Blazers, che hanno così invece subito la loro prima sconfitta stagionale. Sugli scudi assolutamente il rookie Cameron Boozer, che piazza la sua prima tripla doppia della carriera con 18 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, confermando l’eccezionale impatto avuto in queste prime settimane con il mondo NBA. Ai Blazers non sono bastati i 24 punti di Deni Avdija, mentre Ja Morant e Damian Lilliard si fermano rispettivamente a 14 e 9 punti.

Dopo tre sconfitte consecutive, gli Atlanta Hawks ritrovano la vittoria, superando 114-111 i Cleveland Cavaliers. Sotto di dodici punti alla prima sirena, Atlanta ha rimontato nel secondo quarto e poi ha ulteriormente allungato nel terzo quarto, dove ha segnato ben 43 punti (anche se 38 subiti). Nell’ultimo quarto si è arrivati comunque ad un finale punto a punto, con Donovan Mitchell che ha mancato per due volte a pochi secondi dal termine il tiro della parità. Per Atlanta grande prova del centro Onyeka Okongwu, autore di una doppia doppia da 29 punti e 12 rimbalzi, mentre per i Cavs il miglior marcatore è stato James Harden con 24 punti.

Si sbloccano i New Orleans Pelicans, che riescono a vincere la loro prima partita stagionale, battendo 132-120 i Sacramento Kings, che invece restano ancora all’ultimo posto della Western Conference con la loro quinta sconfitta consecutiva. Protagonista per i Pelicans è Zion Williamson con 22 punti, ma soprattutto Jeremiah Fears con una doppia doppia da 22 punti e 13 assist, oltre a 8 rimbalzi. A Sacramento non è bastata la prestazione del rookie Darius Acuff Jr. da 34 punti e 14 assist.

RISULTATI NBA 2026-2027 (30 OTTOBRE)

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 114-111

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 132-120

Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies 103-124