Nations League calcio, la classifica del girone dell’Italia: importante anche Turchia-Belgio

Alla vigilia della quinta giornata, la seconda del girone di ritorno, l’Italia si trova al secondo posto nella classifica del Girone 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 di calcio: comanda la Francia con 10 punti, seguita dagli azzurri, secondi a quota 7, e dal Belgio, terzo con 6, infine la Turchia è ancora ferma a zero.

Questa sera gli azzurri ospiteranno i transalpini alle ore 20.45, mentre la Turchia riceverà il Belgio nell’altra sfida del raggruppamento, prevista alle ore 18.00: l’Italia scenderà in campo conoscendo già il risultato dei belgi, avversari diretti degli azzurri per la qualificazione ai quarti di finale.

In ciascuno dei quattro gironi della Lega A, infatti, le prime due classificate accedono ai quarti di finale, mentre le due peggiori quarte retrocedono direttamente in Lega B, invece le due peggiori terze e le due migliori quarte giocano gli spareggi con le seconde classificate della Lega B. Le due migliori terze sono invece salve.

Questo particolare meccanismo per retrocessioni e spareggi è dettato dalla necessità di passare ad un format con tre Leghe al posto delle attuali quattro, con 18 squadre per Lega in luogo delle attuali 16 (attualmente solo la Lega D è formata da 6 squadre, dato che il totale è di 54).

CLASSIFICA GRUPPO 1 LEGA A

1. Francia 10 punti in 4 partite (Differenza reti +5)

2. Italia 7 punti in 4 partite (Differenza reti +3)

3. Belgio 6 punti in 4 partite (Differenza reti +1)

4. Turchia 0 punti in 4 partite (Differenza reti -9)