Calcio femminile: il Lione dilaga in casa della Juventus. Seconda sconfitta in Champions League

Arriva la seconda sconfitta per la Juventus nella Champions League 2026-2027 di calcio femminile. Ed è un K.O che ci si aspettava. La Vecchia Signora ha infatti dovuto cedere il passo per 0-6 al Lione, una delle compagini più titolate del movimento, in occasione del quarto incontro valido per il girone unico della celeberrima competizione continentale.

Le transalpine, così come ampiamente pronosticato, si sono imposte con un punteggio larghissimo, indirizzando la partita in una manciata di minuti dopo trenta giri di orologio di assestamento. A sbloccare il tabellino ci a pensato Katoto che, al 31’, ha approfittato del rinvio distratto della retroguardia bianconera, insaccando in porta. Appena centoventi secondi dopo la stessa attaccante ha messo a referto la doppietta, girando la sfera nel secondo palo.

Allo scoccare del 39’ le francesi mettono il timbro sulla tripletta, stavolta firmata da Dumornay. Poi, all’84’, a seguito di una ripresa in totale controllo, le ospiti calano il poker con Yohannes, capitalizzando le tante azioni costruite nei minuti precedenti. La manita sarà invece opera di Sharder, con un tap-in siglato all’86’ su una respinta di De Jong.

In pieno recupero ci sarà tempo anche per il sesto sigillo, stavolta per un calcio di rigore sapientemente trasformato da Renard e causato da un fallo di mani di Sylla. La Juve tornerà in campo la prossima settimana con una sfida importantissima contro il Leuven.