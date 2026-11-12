NASCAR, Kyle Larson può essere il nuovo Jimmie Johnson?

Kyle Larson ha letteralmente dominato la Chase 2026 ed ha meritatamente vinto il terzo titolo in carriera nella NASCAR Cup Series. La Chevrolet Camaro #5 schierata da Hendrick Motorsports ha controllato la scena nella finale di Homestead-Miami riuscendo a chiudere matematicamente la lotta per il titolo già dopo la Stage 1.

Il californiano si è confermato campione nonostante un format completamente differente rispetto allo scorso anno. La NASCAR ha deciso di tornare al passato e scongiurare un ‘campione non legittimo’, ma si è ritrovata con un padrone indiscusso della scena che ha rischiato di chiudere i giochi con una corsa d’anticipo come non capitava dal 2003 (ultimo anno senza Playoffs/Chase).

Le ultime dieci competizioni hanno consacrato il nativo di Elk Grove che ha saputo primeggiare a Gateway, in Kansas e contro ogni pronostico a Talladega. La prima gioia in un Superspeedway è stata determinante, un’affermazione indimenticabile con il recupero di ben dieci auto in metà dell’ultimo giro.

Il 34enne ha poi ottenuto come ‘peggior risultato’ il sesto posto nella corsa di Charlotte, mentre per colpa di una gomma ha dovuto ritirarsi a Phoenix. L’impatto in quel di Avondale ha riparto la graduatoria, ma le Toyota del Joe Gibbs Racing sono presto ritornate nell’ombra della Chevy #5.

Larson, a segno nei momenti chiave dell’anno, non ha avuto una stagione devastante, l’americano non ha mai primeggiato nella regular season. In totale ha ottenuto nove piazzamenti in Top5 durante i primi ventisei appuntamenti chiudendo al 7mo posto la regular season con 20145 punti all’attivo contro i 2100 di Denny Hamlin.

Il nuovo format per l’assegnazione del titolo non ha aiutato l’ultimo citato, tre volte vincitore della Daytona 500 che ancora non è riuscito ad imporsi nella classifica finale. La Toyota #11 del Joe Gibbs Racing ottiene il terzo posto finale dopo una regular season notevole con quattro sigilli di cui tre consecutivi.

Il veterano nativo di Tampa avrebbe primeggiato nella NASCAR Cup Series senza la Chase con un margine abissale sulla concorrenza (102 punti totali sul secondo). Il 45enne non è stato abbastanza incisivo nelle ultime dieci tappe, il terzo posto in Kansas è stato il miglior risultato durante gli ultimi tre mesi d’azione. Hamin quindi uno dei grandi sconfitti insieme al compagno di squadra Christopher Bell, secondo nella graduatoria di fine campionato.

Una parentesi doverosa deve essere affrontata anche per Tyler Reddick. Il #45 di 23XI Racing ha infatti sprecato la chance di imporsi nella regular season e successivamente non è mai stato concretamente un title contender, il 25mo posto al Gateway Motorsport Park ed il 37mo di Talladega nono sono stati ‘compensati’ dalla gioia a Phoenix oppure dal podio di Homestead-Miami o Darlington.

Kyle Larson è diventato il primo pilota ad ottenere due titoli consecutivi nella NASCAR Cup Series da Jimmie Johnson (2006-27). Il californiano, sette volte campione, vinse successivamente altri tre campionati, il meccanismo della ‘Chase’ attualmente presente per eleggere il campione della NASCAR Cup Series è il medesimo che veniva utilizzato ai tempi d’oro del #48 di Hendrick Motorsports.

I piloti menzionati in precedenza e forse il solo Joey Logano sembrano ad oggi i veri outsider di Kyle Larson che ora sogna la prima Daytona 500 dopo aver ottenuto almeno una vittoria in ogni tipologia di tracciato presente nel calendario della NASCAR.

Meritata pausa ora per la più importante serie americana riservata alle stock car. L’attenzione si sposta sul 2027 anche se è doveroso ricordare ancora una volta la figura di Kyle Busch, due volte campione prematuramente scomparso lo scorso maggio dopo una breve malattia.

La NASCAR ha celebrato il nativo di Las Vegas come pilota favorito dai tifosi per la stagione 2026, ex pilota che ha ottenuto le prime quattro affermazioni in Cup Series con la stessa l’auto #5 che da qualche anno è nelle mani di Kyle Larson.