Il Gran Premio del Portogallo di MotoGP si è concluso e, con esso, è andato in archivio il penultimo appuntamento della stagione 2026. Il Gran Finale è programmato a Valencia, ma prima di spostare l’attenzione sull’evento conclusivo, è doveroso analizzare i promossi e i bocciati del “Professor Portimao”, che nei giorni scorsi ha emesso i suoi giudizi sui protagonisti della massima categoria motociclistica.

PROMOSSI

MARQUEZ Marc (Ducati) – L’obiettivo era chiudere aritmeticamente il Mondiale e lo ha centrato. Portimao è stato un compitino pasticciato, che però non sporca la media da primo della classe. L’errore marchiano del sabato ha aggiunto pathos alla gara di domenica e ricordato a tutti come, anche lui, in fondo in fondo sia un essere umano e, dunque, fallibile. Nonostante abbia assunto i contorni della semidivinità, rimane un uomo, seppur eccezionale. Missione compiuta e impresa completata. Ora può godersi la festa a Valencia.

BEZZECCHI Marco (Aprilia) – Finalmente un weekend perfetto, di quelli che non era mai riuscito a realizzare in questo 2026. Certo, è tardi, ma come si suole dire “meglio tardi che mai”. Non tanto nell’ottica di questo Mondiale, oramai andato a Marquez, bensì in vista del 2027. La prossima stagione può e deve essere quella della consacrazione, durante la quale dovrà riuscire a concretizzare il suo elevatissimo potenziale. Si diventa Campioni del Mondo anche con la testa, Marquez docet. Marco, forgiandosi anche sotto questo aspetto, sarebbe finalmente dotato del pacchetto completo.

AGOSTINI Giacomo – Vederlo emozionato genuinamente di fronte a Marc Marquez e rendergli sinceramente omaggio è stato commovente. Si percepivano l’ammirazione, la stima e il rispetto della leggenda italiana per chi, nella leggenda ci entrerà quando deciderà di appendere il casco al chiodo. Forse, tra 50 anni, sarà lo spagnolo a fare altrettanto con qualcuno che eguaglierà i suoi record. L’importante sarà essere Signore tanto quanto lo è stato Mino. La classe non è acqua e resta anche ben oltre gli 80 anni.

LECUONA Iker (Ducati) – Ha cambiato tre moto e tre squadre in questo 2026, correndo tra Superbike e Motomondiale, ha fatto da sostituto perpetuo in caso di bisogno e appena montato in sella alla Ducati del Factory Team ha saputo fornire prestazioni in linea con quelle del titolare infortunato. Bravo, chissà che non possa ritagliarsi un futuro in MotoGP, rientrando dalla finestra dopo essere stato messo alla porta.

APRILIA – Portimao doveva essere una tappa favorevole e lo è stata. La Casa di Noale ha ribaltato la situazione nel Mondiale costruttori e ora comanda con 9 punti di vantaggio sulla Ducati. Il titolo team è stato conquistato, ma conta relativamente. Ora, avendo a disposizione la moto migliore, sono state poste le basi per fregiarsi anche del successo nelle marche.

BOCCIATI

I CAMBIAMENTI DI ORARI – Allora, va bene tutto, ma questo fine settimana non si è capito nulla. Prima l’anticipo della Moto3, per evitare di collidere con l’eventuale festa di Marquez. Poi l’anticipo delle sessioni del sabato per evitare il maltempo (manco stesse arrivando un monsone). Dulcis in fundo, la notizia che dall’anno prossimo potrebbero esserci orari differenti per le gare. Si genera solo confusione. Passi per le emergenze, ma al pubblico bisogna fornire certezze, altrimenti ti abbandona.