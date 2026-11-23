Si può senz’altro dire questo sia uno dei lunedì meno sportivi che esistano. Il giorno intercalare nel tennis, il fatto che non ci siano particolari eventi di tanti sport di squadra, chi più ne ha più ne metta: sta di fatto che questa è una giornata a livello televisivo davvero con tante limitazioni visibili.

Non è comunque vuota, nel senso che un appuntamento importante c’è ed è quello dell’Italia ai Mondiali di calcio Under 17, dove la squadra azzurra affronta la Costa d’Avorio. Il tutto prima delle varie questioni del rettangolo verde che culminano con Monza-Fiorentina.

Un insolito spazio ce l’ha il golf perché, dopo i problemi di maltempo degli ultimi giorni, The RSM Classic ha una conclusione di lunedì. Si può fare, dal momento che siamo agli sgoccioli del PGA Tour per quanto riguarda il 2026 con tutte le sue questioni della fase Fall.

Interessante, più che altro, la notte americana tra NBA e NFL, ma stiamo parlando di un classico per chi ama lo sport di notte e di là dall’Oceano. E, volendo, anche il padel con il Premier Padel Mexico Major.Per chi, invece, guarda Oltremanica, c’è lo snooker. Di seguito il palinsesto sportivo della giornata di oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 23 novembre

10:30 Snooker: UK Championship, qualificazioni – Diretta tv su Discovery+ e HBO Max (Ulteriori sessioni alle 15:30 e 20:30)

15:30 Calcio, Mondiali Under 17: Italia-Costa d’Avorio – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

16:00 Golf, PGA Tour: The RSM Classic, 4° giro (rinvio) – Diretta streaming su Discovery+ e HBO Max

20:30 Calcio, Serie C: Grosseto-Guidonia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252 e streaming su SkyGo e Now

20:30 Calcio, Segunda Division: Ceuta-Almeria – Diretta streaming su DAZN

20:45 Calcio, Serie A: Monza-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251 e streaming su SkyGo, Now e DAZN

20:45 Calcio, Serie C: Lecco-Lumezzane – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport Max (206), Sky Sport 253 e streaming su RaiPlay, SkyGo e Now

21:00 Calcio, Premier League: Brentford-Everton – Diretta streaming su Sky Sport Arena (204) e streaming su SkyGo e Now

21:00 Calcio, Liga: Levante-Elche – Diretta streaming su DAZN

23:30 Padel, Premier Padel Mexico Major (1a giornata) – Diretta tv su SuperTennis e streaming sul sito di SuperTennis

1:30 NBA, Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets – Diretta tv su Sky Sport Basket e streaming su SkyGo e Now

2:20 NFL, Cincinnati Bengals-Washington Commanders – Diretta streaming su DAZN