Joan Mir potrà tornare in pista questo weekend al circuito Ricardo Tormo di Valencia per disputare l’ultima gara del Mondiale MotoGP 2026, che segnerà anche il capitolo conclusivo della sua avventura in Honda prima del passaggio in Ducati Gresini. Il 29enne maiorchino ha ottenuto infatti il via libera dei medici, dopo essere stato costretto a saltare sei delle ultime sette tappe a causa di problemi di salute (tra cui vertigini e calo della vista).

“È stato un anno davvero complicato, soprattutto nella seconda metà, ma sono molto felice di poter tornare in sella e ritrovare il team Honda HRC Castrol per disputare un’ultima gara insieme. Voglio ringraziare in modo speciale i vertici di HRC per il loro supporto totale e incondizionato durante questo periodo così difficile. Abbiamo vissuto momenti magnifici insieme e questi quattro anni mi hanno insegnato molto, sia dentro che fuori dalla pista“, dichiara Mir nella nota stampa diffusa dal team giapponese.

“Le corse consistono nel godersi i momenti che si incontrano lungo il cammino, insieme alle persone e alla squadra che ti circondano. È proprio questo che voglio fare in questo ultimo fine settimana con Honda: un’ultima gara da vivere insieme, un’ultima occasione per dimostrare quanto siamo cresciuti e progrediti e, in definitiva, un’ultima opportunità per divertirci“, conclude il pilota spagnolo.

Il campione mondiale MotoGP 2020, se non dovessero esserci degli intoppi nel corso del weekend di gara, potrà poi salire martedì prossimo sulla nuova Ducati GP27 del team Gresini (squadra con cui ha firmato un contratto biennale) in occasione dei primi test ufficiali verso il 2027.