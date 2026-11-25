Il sogno di salutare la Ducati in pista si infrange contro il verdetto dei medici. Francesco Bagnaia non prenderà parte al Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 in programma questo weekend al circuito Ricardo Tormo.

Il pilota piemontese ha provato a stringere i denti fino all’ultimo, sottoponendosi a un ciclo intenso di fisioterapia dopo l’infortunio rimediato in Qatar e l’intervento chirurgico al piede destro (frattura del quarto e quinto metatarso) eseguito a Torino lo scorso 10 novembre. Gli esami di controllo effettuati mercoledì mattina, però, hanno dato esito negativo: le condizioni del piede non garantiscono ancora la sicurezza necessaria per salire in sella a una MotoGP.

Al posto di Pecco, nel box del Ducati Lenovo Team, ci sarà nuovamente Iker Lecuona. Lo spagnolo aveva già sostituito Bagnaia nello scorso appuntamento di Portimão, ben figurando con un decimo posto al traguardo, e avrà così l’opportunità di chiudere la stagione davanti al pubblico di casa in sella alla Desmosedici ufficiale.

Nonostante il forfait forzato, Bagnaia non mancherà all’appuntamento spagnolo. Il due volte campione del mondo volerà comunque a Valencia per vivere il weekend insieme alla squadra e ricevere l’abbraccio del paddock. Sarà un fine settimana carico di emozioni, seppur vissuto dal muretto: si chiude infatti ufficialmente a Valencia il lungo e vincente matrimonio tra Bagnaia e la casa di Borgo Panigale — iniziato nel 2019 e impreziosito da due titoli iridati (2022 e 2023) e 31 vittorie nei Gran Premi — prima della nuova avventura con Aprilia nel 2027.