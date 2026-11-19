Il fine settimana del 20, 21 e 22 novembre dovrebbe incoronare il Campione del Mondo 2026 di MotoGP. A Portimao si corre il Gran Premio del Portogallo che, a meno di cataclismi, conferirà a Marc Marquez l’ottavo titolo iridato della carriera nella classe regina, il decimo tout-court, considerando anche le categorie formative.

Il fuoriclasse spagnolo ha 60 punti di vantaggio su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi quando ne restano a disposizione, appunto, 74. Tradotto, gli sarà sufficiente marcare 1 punto per mettere definitivamente fuorigioco il riminese e gliene servono 14 per chiudere definitivamente i conti. In realtà, la certezza matematica potrebbe arrivare già sabato nella Sprint.

El Trueno de Cervera avrà la sicurezza aritmetica di laurearsi Campione dopo la gara dimezzata nel caso in cui dovesse avere almeno 62 lunghezze di margine sull’inseguitore più vicino. Dunque, vincere la Sprint porterebbe in dote anche il titolo mondiale. Anche piazzarsi secondo tenendosi Martin alle spalle permetterebbe di rendere concreto un Iride oramai altamente probabile.

A onore del vero, il tema forte del weekend è rappresentato dalla sfida tra Ducati e Aprilia per la conquista del Mondiale costruttori. Di solito, nella MotoGP, questo alloro interessa il giusto (ossia solo a chi lo vince). Nel 2026, invece, è diventato terreno di scontro fra due aziende tra le quali è sorta una inevitabile rivalità, soprattutto dovuta al fatto di appartenere alla stessa nazione.

La Casa di Borgo Panigale ha 8 punti di vantaggio su quella di Noale, ma Portimao sulla carta dovrebbe avvantaggiare le RS-GP a discapito delle Desmosedici. Viceversa, i rapporti di forza potrebbero essere differenti settimana prossima a Valencia. Dunque Aprilia deve colpire, anche perché mancare il Mondiale costruttori pur disponendo della moto migliore del 2026, sarebbe un autentico sciupio.

Però, il regolamento prevede che solo il miglior pilota di ogni azienda marchi punti validi per la classifica costruttori. Questo, ovviamente, avvantaggia Ducati, che può contare sull’unico fuoriclasse presente nella MotoGP odierna, quel Marc Marquez che, da solo, sta spostando gli equilibri dell’intermo Mondiale.