Non è ancora tempo di vacanze per il Motomondiale. La stagione 2026 della classe più leggera, infatti, ha in serbo ancora due tappe prima del “rompete le righe” e mai come in questa occasione siamo pronti per vivere un lungo addio con diversi protagonisti della categoria che saluteranno la Moto3 per salire di un gradino e entrare nel vivo della propria carriera.

Iniziamo da quello che vivremo nel prossimo fine settimana, ovvero il Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del campionato. Si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Portimao che, come nessun’altro, sa unire sali-scendi spettacolari, tratti velocissimi e curve mozzafiato. In poche parole uno dei circuiti preferiti da piloti e spettatori, nel quale succede sempre qualcosa di interessante e che, per fortuna, è tornato in pianta stabile in calendario.

La stagione della Moto3 è conclusa ormai da diverso tempo. Maximo Quiles ha stravinto il titolo iridato e ha distanziato in maniera nettissima tutti i rivali, in primis David Almansa, l’unico che ha osato opporsi al suo strapotere. La classifica generale conferma il tutto. Il campione del mondo ha già messo a segno 392 punti contro i 253 di David Almansa, quindi terzo Alvaro Carpe con 216, quarto Brian Uriarte con 207, mentre è quinto Adrian Fernandez a quota 176, in un vero e proprio festival spagnolo. Cinque su cinque in vetta alla graduatoria, mentre il primo degli italiani, nonostante l’infortunio, rimane Matteo Bertelle a quota 103 in decima posizione, con Guido Pini 12° con 86 punti.

Maximo Quiles ha vinto 11 gare su 19 partenze, mentre David Almansa se n’è aggiudicate 4. Un duello che, seppure a distanza, ha monopolizzato l’intera annata della classe più leggera e che si prepara per le due ultime sfide. Portimao e Valencia nel prossimo weekend. Quiles e Almansa che si rivedranno il prossimo anno in Moto2, provando a essere protagonisti anche nella categoria superiore. Vedremo chi prenderà il loro scettro in Moto3 nel 2027, per il momento godiamoci di nuovo questo derby spagnolo a Portimao, con la netta sensazione che Quiles non abbia la minima voglia di pensare alle vacanze e, di conseguenza, proverà a ritoccare le sue clamorose statistiche del 2026.