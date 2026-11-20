Non un inizio eccezionale per Manuel Gonzalez. L’attuale leader della classifica piloti è caduto in occasione della FP1 valida per il GP di Portogallo, penultimo atto del Mondiale 2026 di Moto2, rallentando non poco il lavoro in vista di un fine settimana in cui potrebbe mettere le mani sul titolo nel testa a testa con Izan Guevara.

Il centauro in forza alla LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP è infatti scivolato nelle battute iniziali della sessione, rimanendo fermo ai box poi per oltre venti minuti e riducendo l’attività in pista. Una volta rientrato, lo spagnolo si è dovuto accontentare di uno scarto di 1.391 rispetto a Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP), autore del migliore crono con 1:40.95.

Decisamente migliore l’approccio di Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), il quale si è piazzato in terza posizione con una differenza di 0.520 cedendo il passo ad Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), secondo a 0.454. Da citare poi il quarto piazzameto di Barry Baltus (REDS Fantic Racing) con 0.700 e il quinto di Aron Canet (ELF MArc VDS Racing Team), quinto a 0.726.

Buon inizio anche per Tony Arbolino (REDS Fantic Racing), il quale si è piazzato al nono posto con 0.966. Più indietro invece i due arruolati al BETA Toolls SpeedRS Team Luca Lunetta, ventunesimo a 1.678, e Celestino Vietti, ventiduesimo a 1.760.