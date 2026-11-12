Morte Davide Rebellin, non ci sarà processo: la decisione della Corte d’Appello

La vicenda processuale legata alla tragica morte di Davide Rebellin si conclude con una sentenza di non luogo a procedere. La Corte d’Appello di Venezia ha deciso di non proseguire l’iter contro Wolfgang Rieke, camionista tedesco che quattro anni fa investì il ciclista veneto, purtroppo deceduto in seguito all’incidente avvenuto il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino.

L’uomo era stato condannato a quattro anni di reclusione in primo grado, ma il fatto che sia stato colpito da un grave ictus nel 2024 ha avuto un peso specifico nella decisione presa dalla Corte. Rieke è attualmente ricovrato in una struttura ad Amburgo e il perito della Corte d’Appello lo ha giudicato incapace di intendere e volere in seguito al grave malore.

Ricordiamo che la famiglia del compianto ex professionista non si era costituita parte civile e che prima dell’udienza preliminare aveva ricevuto un risarcimento. Il legale dei Rebellin ha dichiarato ai microfoni di Rai News Veneto: “Quello che vuole la famiglia è che non venga dimenticato Davide Rebellin, sia come uomo che come campione, ma anche che quanto avvenuto sia di monito e di input perché ci sia maggior tutela dei ciclisti nell’ambito della circolazione stradale“.