Mirra Andreeva affossa Aryna Sabalenka nel girone delle WTA Finals: la russa in semifinale a Indian Wells

Mirra Andreeva ha demolito Aryna Sabalenka sullo score di 6-4, 6-0 in appena 62 minuti, centrando alla prima partecipazione la qualificazione matematica alle semifinali delle WTA Finals di Indian Wells. Per la diciannovenne russa, che aveva già superato Elina Svitolina all’esordio, si tratta di un risultato di peso, maturato al termine di una partita che sembrava avviata su binari molto diversi.

L’avvio, infatti, era stato tutto di marca bielorussa. Sabalenka aveva imposto fin dai primi scambi la propria pesantezza da fondocampo, costringendo l’avversaria a rincorrere e portandosi con rapidità sul 4-1. Un vantaggio che, alla luce di quanto accaduto dopo, resta quasi un’anomalia statistica: da quel momento in avanti, la numero uno del mondo non avrebbe più vinto un solo game.

Il punto di svolta è stato di natura mentale prima ancora che tecnica. Andreeva, sotto di un break, ha smesso di subire le accelerazioni della rivale e ha cominciato a contenerle, accorciando la distanza dagli scambi e togliendo ritmo a una Sabalenka fino a quel momento padrona del campo. La russa ha così inanellato cinque giochi consecutivi, strappando due volte la battuta alla bielorussa e chiudendo il set sul 6-4 con una rimonta tanto netta quanto inattesa.

Il secondo parziale è stato, di fatto, un monologo. Andreeva ha esteso la propria striscia fino a undici game di fila, mentre Sabalenka ha smarrito progressivamente ogni punto di riferimento, soprattutto al servizio, accumulando errori non forzati e consegnando alla rivale un 6-0 senza appello. Un bagel che chiude l’incontro in poco più di un’ora e che racconta bene la parabola del match: la bielorussa è crollata non appena ha perso il controllo dello scambio.

I numeri confermano il dominio. Dal 4-1 del primo set in poi, Andreeva ha conquistato 45 degli ultimi 55 punti disputati, chiudendo con 57 punti totali contro i 28 dell’avversaria. Decisivo il rendimento al servizio: la russa ha vinto l’83% dei punti con la prima (20 su 24) e il 77% con la seconda (10 su 13), a fronte del 47% (14 su 30) e del 38% (5 su 13) di Sabalenka. La differenza si è vista anche nella gestione dei momenti chiave: Andreeva ha trasformato cinque palle break su dieci, mentre la bielorussa ne ha avuta una sola, convertendola. Cinque gli ace della vincitrice, nessuno per la sconfitta, che ha commesso inoltre tre doppi falli contro i due della rivale.

Il quadro del Gruppo 2 ne esce ribaltato. Dopo i successi su Svitolina, battuta con lo stesso punteggio di 6-4, 6-0, e su Sabalenka, Andreeva guida il raggruppamento a punteggio pieno ed è la più giovane semifinalista del torneo dal 2009. Per Sabalenka, invece, la strada si fa in salita: ferma a una sola vittoria, ottenuta all’esordio contro Karolina Muchova, dovrà giocarsi la qualificazione nell’ultimo e decisivo turno del round robin contro la menzionata Svitolina.