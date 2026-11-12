LIVE Errani/Paolini-Perez/Schuurs, WTA Finals 2026 in DIRETTA: ultimo test prima delle semifinali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match delle nostre Sara Errani e Jasmine Paolini che sfideranno la coppia composta dall’australiana Ellen Perez e dall’olandese Demi Schuurs, valido per il terzo e ultimo incontro del round robin delle WTA Finals di Indian Wells. Le azzurre hanno già vinto matematicamente il girone e per la prima volta si sono qualificate per la semifinale della competizione.

Errani e Paolini hanno sorpreso in questo inizio torneo, visto il rendimento della stagione visto che se dovessimo giudicare le azzurre per il loro valore assoluto allora le due vittorie sarebbero tutt’altro che inaspettate: nel corso della prima giornata hanno superato, in rimonta, le seconde teste di serie, Siniakova e Townsend, per poi vincere sempre in rimonta contro Bucsa e Melichar-Martinez.

Discorso completamente diverso per Perez e Schuur che sono già matematicamente fuori dalla possibilità di rientrare nelle prime due posizioni, quelle valide per il passaggio in semifinale: infatti, Siniakova/Townsend e Bucsa/Melichar-Martinez giocheranno un vero e proprip play off per il secondo posto. L’australiana e l’olandese hanno perso 2-0 contro le due coppie appena citate.

Il match tra Errani/Paolini e Perez/Schuurs sarà l’ultimo in programma dalle 21.00, con la giornata delle WTA Finals che inizierà con le sfide di singolare tra l’ucraina Kostyuk e la statunitense Gauff, seguite dalla statunitense Pegula e la ceca Noskova. A precedere le azzurre ci sarà il già citato play off mascherato tra Siniakova/Townsend e Bucsa/Melichar-Martinez. Potrete seguire l’incontro delle nostre campionesse con la cronaca testuale in Diretta e in Live su OA Sport! Buon divertimento a tutti!