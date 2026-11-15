Mike Foppen firma il record europeo sui 15 km: stoccata al Seven Hills, ma un transito di Almgren…

Mike Foppen ha firmato il miglior tempo europeo in gara “autonoma” sui 15 km (dunque non prendendo in considerazione i passaggi alla distanza in gare su chilometraggio più lungo), correndo in 42:10 alla Seven Hills Run di Nijmegen (Paesi Bassi), tradizionale appuntamento di corsa su strada in cui il padrone di casa ha saputo mettersi in bella mostra, chiudendo al quinto posto.

Il 29enne ha ritoccato di ben 19 secondi il precedente primato siglato dal belga Bashir Abdi nel 2009, ma va annotato che lo svedese Andreas Almgren transitò in 41:47 in occasione del sul primato europeo di mezza maratona ai recenti Mondiali di corsa su strada a Copenhagen. La gara è stata vinta dal keniano Alex Matata con il ragguardevole riscontro di 40:49.

Sul fronte femminile, invece, c’era grande attesa per la britannica Megan Keith, ma l’argento europeo di corsa campestre si è ritirata nei pressi del dodicesimo chilometro. A imporsi è stata l’etiope Asayech Ayichew in 45:29 (secondo tempo della storia), precedendo l’ugandese Peruth Chemutai (45:56 per la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 sui 3000 siepi) e l’etiope Lomi Muleta (45:44).