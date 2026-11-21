Marc Marquez voleva festeggiare il suo decimo titolo iridato al termine della Sprint Race del Gran Premio del Portogallo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, ma una caduta costringerà lo spagnolo a rinviare il suo trionfo. Sul tracciato di Portimao il pilota che sta per mettere le mani sul decimo titolo iridato ha infatti rovinato tutto con una scivolata in curva 7 a pochi chilometri dal tracciato, proprio con il sopraggiungere della pioggia.

La vittoria è andata ad un Marco Bezzecchi dominante che ha chiuso con 8.3 secondi su Raul Fernandez, mentre completa il podio Alex Marquez a 11.5. Quarto Pedro Acosta a 11.8, quinto Jorge Martin a 12.0, mentre è sesto Ai Ogura a 12.2. Settimo Fabio Di Giannantonio a 12.6, ottavo Fabio Quartararo a 18.3, nono Iker Lecuona a 19.0, quindi completa la top10 Jack Miller a 19.4.

Al termine del sabato sulla pista dell’Algarve il pilota del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “A livello fisico sto bene. Domani so che avrò un altro match point per il titolo e, a questo punto, cercherò di chiudere i conti. Domani voglio disputare una gara conservativa e pensare solo a guadagnare i punti che mi serviranno per il titolo”.

Lo spagnolo prosegue nel suo racconto: “Ho provato di gestire ogni momento come sempre. Correvo libero. Già all’inizio c’era qualche goccia e non ho voluto rischiare nulla. Quando la pioggia si è fermata ho potuto spingere a piacimento, quindi quando ha ripreso a 2 giri dalla fine mi sono detto che non fosse proprio la notizia che sognavo. Sono arrivato in curva 7, pensavo che fosse più asciutta e non ho rallentato abbastanza. Le gomme sono scivolate e io sono finito nella ghiaia. Altrei volte queste condizioni mi hanno aiutato, oggi no, ma succede”.