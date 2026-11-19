I ciclisti, in attesa dell’inizio ufficiale della preparazione della nuova stagione, si dedicano al riposo e al recupero delle energie per poi ripartire a tutta. Matteo Malucelli si è raccontato in un’intervista concessa ai microfoni del sito della Lega Ciclismo Professionistico. Il velocista della XDS Astana ha anticipato i programmi per la nuova stagione e ha parlato del connazionale Jonathan Milan.

Sui programmi per la nuova stagione e su un paragone illustre per Jonathan Milan: “Nel 2027 probabilmente debutterò agonisticamente in Spagna, però negli anni successivi cercherò di convincere i miei direttori sportivi a schierarmi anche nelle gare d’apertura stagionale in Australia: voglio vittorie in 5 continenti su 5. Quest’anno sono stato il secondo italiano con più vittorie, a quota 9, dietro soltanto a un fuoriclasse come Jonathan Milan. Per me è una grande soddisfazione. Per me Milan è il numero 1, un autentico fenomeno. È il Mario Cipollini di quest’era del ciclismo. Io però sono come Ivan Quaranta: qualche volta lo batto. E lui si ricorda sempre delle tappe in cui viene battuto”.

Sull’esperienza al Giro d’Italia 2026: “Non sono riuscito a vincere una tappa sia per la caratura degli avversari in volata, ma anche per la scarsità di tappe a disposizione dei velocisti. Comunque, per rendimento atletico al Giro mi do un voto alto. Per terminarlo bene di energie ne ho messe parecchie. E così l’ho finito stanco. Lo staff della squadra mi ha fatto riposare diverse settimane e ciò ha precluso la mia partecipazione al Campionato Italiano da Asti a Cuneo. Abbiamo saputo solo negli ultimi giorni di Giro d’Italia che sarebbe stato un tricolore per velocisti, e non a caso l’ha vinto Johnny Milan, il numero 1. Forse era il caso di abbandonare il Giro d’Italia con qualche giorno di anticipo per preparare un grande Campionato Italiano”.

Sulle speranze per il futuro: “Da professionista io per il momento ho vinto solo tappe di Giri. Vorrei finalmente trionfare in una corsa in linea. Sognare non è peccato. Come per tutti i passisti veloci, la gara in cima ai desideri è la Milano-Sanremo. E aggiungo ai sogni una vittoria di tappa al Giro d’Italia”.