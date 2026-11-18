Wout van Aert e la moglie Sarah De Bie hanno chiesto un risarcimento di 400 euro a un ex dipendente del Comune belga di La Louvière, il quale ha ammesso di aver consultato senza autorizzazione i dati personali di una trentina di ciclisti professionisti. La coppia intende proteggere la privacy della propria famiglie e ha già dichiarato che destinerebbe il denaro a scopi benefici. Il caso è attualmente in discussione presso il tribunale penale di Mons, come ha riportato la Gazet van Antwerpen.

L’imputato ha approfittato del proprio accesso ai registri ufficiali per consultare i dati relativi a big del panorama internazionale come Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel, Greg Van Avermaet, Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Oliver Naesen e, appunto, Wout van Aert. L’uomo ha ammesso di aver cercato gli indirizzi per curiosità e si è presentato come un appassionato di ciclismo, sport che ha dichiarato di aver praticato per 46 anni.

La difesa sostiene che l’ex dipendente non abbia mai condiviso i dati, non abbia tentato di ricattare nessuno né abbia avuto l’intenzione di causare danni. L’indagine era stata avviata dopo che l’imputato si era presentato senza preavviso a casa di una donna nel luglio 2023. La Procura ha indicato che, data l’assenza di precedenti penali a carico dell’imputato, accetterebbe una condanna a 120 ore di lavori di pubblica utilità.