Luiten da solo in testa al Dp World Tour Cahmpionship. De Leo e Laporta sognano in grande

E’ arrivato in uno dei tornei più importanti dell’intera programmazione del Dp World Tour il round più basso che l’olandese Joost Luiten abbia consegnato dal 2016. L’europeo ha infatti girato in -5 nella prima giornata del Dp World Tour Championship, torneo che si sta disputando sui fairway del Jumeirah Golf Estates (Earth Course), score che gli ha permesso di guadagnarsi la leadership dell’evento con un colpo di distacco sul danese Jacob Skov Olesen, fermo a -4. La notizia, però, è che dopo le prime 18 buche, tutti e due gli azzurri presenti negli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso in T3. Sia Francesco Laporta che Gregorio De Leo sono riusciti a gestire il campo e a chiudere R1 a -3 (entrambi con 5 birdie e 2 bogey). I due italiani sono appaiati al francesce Victor Perez, al tedesco Freddy Schott e al nordirlandese Rory McIlroy.

A completare la top 10 dell’ultimo torneo in stagione sul circuito europeo sono, al momento, Adrian Otaegui, Matther Jordan, Jorge Campillo, Kristoffer Reitan, Dan Bradbury, Oliver Lindell, David Puig e Tyrrell Hatton, tutti a -2 in T8. Un bel filotto dunque di giocatori assiepati in pochi colpi di distanza che possono mettere in discussione le sorti della classifica da un momento all’altro. A ridosso delle prime posizioni anche un accorto Adam Scott (16esimo a pari merito a -1) e lo spagnolo Jon Rahm (appaiato all’australiano). Al momento fuori (per come si è messa la classifica con risultati particolarmente contenuti in questa prima giornata) dalla lotta per il primo posto Tommy Fleetwood, partito male oggi con un +4 (7 bogey e 3 birdie), e Patrick Reed, anche lui indietro a +3 (con 4 bogey e 1 birdie).

Lo spagnolo Eugenio Chacarra, uno dei favoriti per la vittoria finale della Race to Dubai, si trova a metà classifica dopo un giro in pari al par al 23esimo posto a pari merito. Si ricorda che l’iberico può vincere, a seconda di diversi incastri in base ai suoi rivali, la r2dr anche se arriva ultimo. A poter centrare il titolo dell’ambito premio della Race to Dubai sono, oltre a Chacarra, anche i sudafricani Casey Jarvis e Jayden Schaper, l’inglese Aaron Rai, l’altro spagnolo Jon Rahm, il neozelandese Ryan Fox e l’australiano Daniel Hillier, il nordirlandese Rory McIlroy e l’americano Patrick Reed.