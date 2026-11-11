Golf: Edoardo Molinari e Matteo Cristoni conquistano la carta per il DP World Tour 2027

Si è conclusa da poco la massacrante maratona che è il Final Stage della Q School all’Infinitum Golf di Tarragona. Disputato sui due percorsi del club, il Lakes e l’Hills Course, questo super evento che si disputa su sei giri invece dei tradizionali quattro ha visto i migliori 15 guadagnare la carta diretta per il DP World Tour 2027. O, per meglio dire, i “migliori 15 e a pari”, in questo caso i giocatori con il 14° posto ex aequo.

Tra questi, ed è una bella notizia per l’Italia, ci sono Edoardo Molinari e Matteo Cristoni. “Dodo”, che per infortuni vari aveva ridotto l’attività negli ultimi tempi, aveva un solo torneo rimasto con esenzione medica, e la conferma della carta con lo score di -25 (67 65 71 67 66 67) gli permette di vivere un 2027 tutto sommato tranquillo. Ma il vero colpo con brivido lo piazza Matteo Cristoni: era primo dopo il quarto giro, poi è calato tanto nel quinto e, alla fine, con due birdie nelle ultime due buche, è anche lui arrivato a -25 potendosi così garantire il tour europeo (65 68 67 62 71 70). Ricordiamo che Cristoni era giunto all’11° posto all’Open d’Italia, un grandissimo risultato già al tempo per chi non era appieno sul tour continentale.

Niente da fare per Renato Paratore: per lui 53° posto a -19, e dunque necessità di ricominciare dal Challenge (HotelPlanner Tour). Era stato tagliato da 67° al quarto giro Lorenzo Scalise con lo score di -10, così come Mattia Comotti (83° a -9) e Alessandro Nodari (103° a -7).

Per quanto riguarda le altre carte per il 2027, di seguito i nomi dei beneficiari in ordine di classifica: primi Josè Luis Ballester e Rocco Repetto Taylor (Spagna) a -32, terzo l’australiano Cameron John a -31, quarti lo spagnolo Ivan Cantero e l’inglese Tom Lewis a -30, sesti gli svedesi Adam Blomme e David Nyfjall a -29, ottavi il sudcoreano Byeong Hun An, il tedesco Jannik de Bruyn, lo scozzese Ryan Lumsden, il francese Paul Beauvy e il danese Marcus Helligkilde a -28, 13° da solo lo svedese Albin Bergstrom a -26 e al 14° posto, insieme a Edoardo Molinari e Cristoni, lo svedese Niklas Lemke, gli americani John Catlin e Jansen Preston, l’inglese Ben Schmidt e il tedesco Philipp Katich a -25.

Particolarissime almeno un paio di storie tra queste. Una è di Tom Lewis, che è stato ripescato dopo il Second Stage (era riserva) ed aveva ormai un piede e mezzo (letterale) sull’aereo verso casa, poi gli hanno fatto sapere che era stato ripescato ed ora ha di nuovo la carta per il circuito sul quale ha colto due vittorie da pro. L’altra è di Paul Beauvy, ventitreenne francese ex Iowa State University che nel giro di tre mesi ha fatto il grande salto da amateur al DP World Tour, con una velocità non normale.

In conclusione, sono ora nove gli italiani con carta per il DP World Tour 2027. Sette, grazie alla categoria 10, ce l’hanno piena, e si tratta di Gregorio De Leo, Francesco Laporta, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Francesco Molinari, Filippo Celli e Matteo Manassero. Categoria 18, invece, per Edoardo Molinari e Matteo Cristoni, che però, pur arrivando dalla Q School, avranno la possibilità di calcare numerosissime volte i campi del DP World Tour. Considerando poi com’è andata quest’anno a De Leo, che ha debuttato addirittura con la qualificazione al DP World Tour Championship, c’è da rimarcare come siano tante le possibili prospettive.