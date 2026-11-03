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Luca Marziali: “La ricerca del pass olimpico genera una pressione enorme”

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51 minuti fa

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Luca Marziali
Luca Marziali / IPA Sport

Luca Marziali è stato l’ospite dell’ultima puntata di Waterpolo Preview, rubrica in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il centroboa della pallanuoto Trieste ha analizzato la campagna europea e le prospettive del Settebello.

Come detto, però, Trieste non è concentrata solo sul campionato dato che ha appena passato il turno preliminare della Conference Cup: “Può essere una grande palestra per i giovani che devono crescere ma, allo stesso tempo, è la prima vera competizione in cui Trieste prende parte pensando di arrivare in fondo. Lo stesso discorso vale per campionato e Coppa Italia ovviamente ma la storia ci dice che non sarà facile”.

Si passa poi a ragionare sul Settebello che inizia già a pensare in direzione dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028: “Il pensiero va lì, ma nemmeno troppo. Bisogna essere in grado di scindere l’attenzione tra club e Nazionale. Nel secondo caso pensi solo alla pallanuoto, sei concentrato lì 24 ore su 24 e fa una grande differenza. Cresci, certo, ma a volte arrivi esausto all’evento. Alcuni giocatori lo sanno gestire, altri no”.

Quanto sarebbe importante centrare il primo pass olimpico a fine febbraio nelle Final 8 della World Cup ad Atene: “Sarebbe molto importante. Ricordo la pressione che c’era quando andammo a giocare gli ottavi di finale a Doha contro gli USA prima di Parigi 2024 ed eravamo già a febbraio, a pochi mesi dalle Olimpiadi. In quel caso devi concentrarti solo sul presente e perdi un po’ la visione di crescita complessiva. I livelli di stress sono ovviamente enormi”.

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