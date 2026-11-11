Lorenzo Sonego cede a Tabilo dopo quasi tre ore a Stoccolma, il cileno va ai quarti

Lorenzo Sonego esce sconfitto dal match di secondo turno dell’ATP 250 di Stoccolma contro il cileno Alejandro Tabilo. Il torinese è costretto a cedere per 7-6(2) 6-7(7) 7-5 dopo due ore e 53 minuti. Tabilo troverà così l’americano Alex Michelsen ai quarti di finale.

Il primo game è subito di particolare durezza: ci sono tre palle break non consecutive a favore di Sonego, che però non riesce a sfruttarle. Il torinese riesce anche ad andare, nel terzo gioco, sul 15-30, solo che Tabilo anche in quest’occasione si disimpegna. Di qui in avanti le uniche due situazioni un po’ incerte sono sul 3-4 per il cileno, quando Sonego deve risolvere ai vantaggi, e poi sul 5-5, quando un secondo 15-30 non basta al torinese per chiudere la questione. Si va così al tie-break, in cui dopo un iniziale equilibrio l’italiano commette qualche errore di troppo e lascia per strada il parziale con un 7-2.

Il secondo parziale comincia con Sonego che subito deve risalire da 0-30, e lo fa con stile, così come accade poco dopo sull’1-1 da 15-30. Dopo, però, di brividi ce ne sono relativamente pochi. O almeno fino al 5-5, quando è lo stesso torinese a dover salvare una palla break dal grande sapore di pericolo. Si arriva così a giocare un secondo tie-break, nel quale l’italiano arriva sul 3-1, perde subito il minibreak di vantaggio e poi, per salvare un match point, deve lanciarsi verso la rete. Sul 7-7, poi, tira un dritto sulla riga che vale l’8-7 prima di chiudere e allungare il match.

Il terzo set, se possibile, è ancora più lineare dei primi due. Gli scambi sono sempre da medi a lunghi, ma nessuno dei due riesce a schiodarsi dalla situazione in cui il servizio viene tenuto a 15 (salvo una volta a zero e una a 30, con tanto di rientro da 15-30, da parte di Sonego). Tutto sembra davvero avere i crismi dell’approdo a un terzo tie-break, ma sul 5-6 30-15 il piemontese inizia a sbagliare tanto. Anzi, troppo: sono due errori consecutivi in lunghezza a consegnare il match a Tabilo.

Non bastano, insomma, a Sonego i 15 ace e neppure gli è sufficiente avere qualche prima in campo in più (70%-66%, ma siamo davvero nel campo dei minimi dettagli). Tabilo, comunque, ha il merito di avere leggermente più presa sul servizio di Sonego rispetto al contrario, e ciò è confermato anche dagli otto punti in più vinti.