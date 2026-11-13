Jessica Pegula batte Linda Noskova in una lunga battaglia e l’accompagna in semifinale alle WTA Finals 2026

Jessica Pegula raggiunge il suo doppio obiettivo alle WTA Finals 2026 di Indian Wells. Non solo l’americana batte la ceca Linda Noskova per 7-6(2) 4-6 7-5 in una battaglia che tocca le due ore e 45 minuti, ma con questo risultato riesce anche ad agguantare la semifinale, eliminando Coco Gauff. Partita intensa di sicuro, bella non altrettanto, ma alla fine dei conti decisiva per definire una parte delle semifinali.

Già nel terzo game arriva la prima palla break per Noskova, cancellata da Pegula con un bel rovescio vincente lungolinea. Poco dopo è però l’americana a prendersi a propria volta il vantaggio, riuscendo a salire sul 3-1, salvo poi restituire subito il maltolto con una serie di errori. Dopo un paio di game a tinte perlomeno di tranquillità, è l’ottavo game quello più lottato. Tra belle cose ed errori dalle due parti si vede un po’ di tutto, poi, alla quarta palla break, Pegula prende la via della rete e, dopo essersi complicata la vita, chiude con la volée alta di rovescio. Noskova si vede arrivare, però, una palla del controbreak quasi d’improvviso, e poi una seconda chance che sfrutta con il dritto. Si arriva così abbastanza velocemente a un tie-break che però viene dominato da Pegula: 7-2.

Nel secondo parziale è di nuovo il terzo gioco a mettere un po’ di pepe nella partita, con l’americana che ha tre chance, che però vengono tutte cancellate. Ne arrivano altre due sul 2-2, ma Pegula non deve fare niente: doppio fallo di Noskova e 3-2. Di mantenere il vantaggio, però, sembra non esserci modo: un rovescio sbagliato, un doppio fallo ed è 15-40. Alla seconda chance la ceca trova una bellissima palla corta che la riporta subito sul 3-3. C’è ancora tanta lotta e incertezza in questa fase del match, poi, sul 4-4 30-40, Noskova si salva con l’ace, poi riesce a salvare in grande stile altre due opportunità per l’avversaria e ad andare lei stessa a due punti dal terzo set. Nei fatti è la battaglia che si accende, la campionessa di Wimbledon con una gran risposta arriva a set point, e lo trasforma allungando davvero in un sol colpo il confronto.

Per la ceca il momento è estremamente positivo, e a inizio terzo set arriva anche il break immediato a zero. Noskova, però, si complica in maniera quasi dannata la vita nel terzo game e subisce un controbreak che rimette più che mai in partita Pegula. Segue una vera e propria battaglia, con un quarto game nel quale la ceca manca una palla del 3-1. Le due ore vengono ampiamente superate, l’intensità resta molto alta sia da una parte che dall’altra. Poi, sul 5-4 30-30, Pegula commette un doppio fallo che manda Noskova a match point, ma la ceca sbaglia di dritto nel palleggio. L’americana rimane solo rinfrancata e ha due chance di break sul 5-5: è decisiva la seconda, con dritto in rete della campionessa di Wimbledon. Stavolta Pegula non trema, vince e va avanti.

Alla fine dei conti il rapporto vincenti-errori gratuiti è 35-28 per Pegula e 46-51 per Noskova, ma va dato credito all’americana per i 16 ace contro 9 (8-15 i doppi falli). Di fatto un incontro di quelli, come si diceva, complessi anche da interpretare, ma di situazioni particolari in queste WTA Finals già se ne sono viste.