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LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, venerdì 6 novembre in DIRETTA: l’Italia punta su Aloisi nel nuoto

Pubblicato

26 minuti fa

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Per approfondire:
Giochi Olimpici Giovanili 2026
Giochi Olimpici Giovanili 2026 / LaPresse

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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA

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