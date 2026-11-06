LIVE Olimpiadi Giovanili 2026, venerdì 6 novembre in DIRETTA: l’Italia punta su Aloisi nel nuoto

PROGRAMMA DI OGGI E AZZURRI IN GARA
Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari venerdì 6 novembre, streaming, italiani in gara
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Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Giovanili di Dakar 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della manifestazione: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 6 novembre, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.
IL PROGRAMMA DI VENERDI’ 6 NOVEMBRE E GLI AZZURRI IN GARA
Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari venerdì 6 novembre, streaming, italiani in gara