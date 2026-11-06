Olimpiadi Giovanili 2026 oggi in tv: orari venerdì 6 novembre, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 6 novembre va in scena la sesta giornata di gare alle Olimpiadi Giovanili 2026. La manifestazione a cinque cerchi è entrata nella seconda parte del suo naturale svolgimento ed è pronta a offrire un fine settimana degno di nota sui campi di gara in quel di Dakar (capitale del Senegal), dove verranno assegnate numerose medaglie.

LA DIRETTA LIVE DELLE OLIMPIADI GIOVANILI DALLE 10.00

L’Italia cercherà di essere grande protagonista in terra africana: gli azzurri proveranno a mettersi in mostra e a ottenere risultati degni di nota in una delle manifestazioni di maggiore impatto di questa stagione. Grande attesa per le finali di nuoto e di judo, spazio agli atti conclusivi anche nel baseball, nel rugby a 7, nel tennistavolo, nel costal rowing e nel wushu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi (venerdì 6 novembre) alle Olimpiadi Giovanili 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; prevista una finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Senegal sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO OLIMPIADI GIOVANILI OGGI

Venerdì 6 novembre

10:00 Equitazione, salto ostacoli individuale, finale

10:00 Triathlon, individuale femminile

10:30 Tiro con l’arco, individuale maschile e femminile, round di classifica

11:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

12:00 Nuoto, batterie

16:00 Nuoto, finali (200m stile libero F e M, 200m farfalla F e M)

16:00 Basket 3×3 maschile e femminile, fase a gironi

PROGRAMMA OLIMPIADI GIOVANILI: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Programmazione tv: finestra su RaiSportHD dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, Olympic Channel; finestra su Rai Play dalle ore 14.00 alle ore 14.50.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI OLIMPIADI GIOVANILI

Venerdì 6 novembre

10:30 Tiro con l’arco, individuale maschile e femminile, round di classifica: Niccolò Mazzuoli, Matilde Manini.

12:00 Nuoto, batterie (200 stile libero maschile): Filippo Aloisi

16:00 Nuoto, finali (200m stile libero maschile): eventuale Filippo Aloisi