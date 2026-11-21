Marc Marquez si stava involando verso la conquista matematica del Mondiale MotoGP 2026, ma è caduto quando mancavano tre giri al termine della Sprint Race del GP del Portogallo, venendo così costretto a rinviare la festa per il suo decimo titolo iridato (l’ottavo nella classe regina del motociclismo). Il fuoriclasse spagnolo è finito nella ghiaia quando occupava la terza posizione e tanto sarebbe bastato per risultare inarrivabile da parte dei suoi immediati inseguitori.

L’alfiere della Ducati ufficiale guida la classifica con 431 punti e può fare affidamento su un margine di 55 lunghezze nei confronti del connazionale Jorge Martin (Aprilia, 376 punti) e di 62 punti rispetto a Marco Bezzecchi (Aprilia, 369). Sul piatto rimane un massimale di 62 punti: 25 per la vittoria nel GP del Portogallo (domenica 22 novembre), 12 per l’affermazione nella Sprint Race di Valencia (sabato 28 novembre), 25 per il successo nel GP di Valencia (domenica 29 novembre).

Cosa deve fare Marc Marquez per vincere il Mondiale MotoGP al termine della gara di Portimao prevista domenica 22 novembre? In caso di vittoria di Jorge Martin, a Marquez sarebbe sufficiente un nono posto. In caso di secondo posto di Martin, Marquez dovrebbe tagliare il traguardo almeno in quattordicesima posizione. Se Martin farà terzo o peggio non sarà più un fattore, indipendentemente dal risultato dell’attuale leader del campionato. In caso di vittoria di Marco Bezzecchi e Martin terzo o peggio, Marquez chiuderebbe i conti nel caso portasse a casa un punto (15mo posto).

MARC MARQUEZ VINCE IL MONDIALE MOTOGP IN PORTOGALLO SE…