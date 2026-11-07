LIVE Italia-Sudafrica 7-66, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: azzurri incerottati, Springboks a valanga

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:31 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata.

14:29 Restano altri due incontri prima della chiusura del girone ed i conseguenti playoff per i piazzamenti. Italia che sabato prossimo affronterà l’Argentina al Ferraris di Genova, prima di chiudere ad Udine contro Fiji.

14:27 Meta trasformata e partita finita. Un secondo tempo volenteroso degli azzurri, che pagano una prima frazione di blockout totale in cui hanno subito i colpi a ripetizione dei campioni del mondo. Pesano i 16 infortuni tra titolari e riserve, giunti proprio in corrispondenza di questo difficile match di Nations Championship.

ITALIA 7 SUDAFRICA 66

80′ Siamo oltre l’ottantesimo ed il Sudafrica colpisce con l’ultima meta a segno Hooker.

79′ Guizzo di Capuozzo, ma la difesa dei campioni del mondo non concede varchi.

78′ In avanti degli ospiti e mischia con introduzione italiana.

76′ Fasi finali di un match davvero difficile per una incerottata Italia. Ricordiamo che agli azzurri mancano ben 16 giocatori infortunati tra titolari e riserve.

74′ Gran trasformazione di Feinberg-Mngomezulu. Italia 7 Sudafrica 59.

74′ Meta Sudafrica. Prima il lavoro della maul, poi il guizzo del subentrato Paul de Villiers.

72′ Introduzione anticipata degli azzurri. Punizione Sudafrica mentre non ce la fa Niculae. Rientra in campo Ferrari.

70′ Un dolorante Niculae stringe i denti e sigla un ottimo placcaggio. Arriva l’in avanti degli Springboks.

67 In avanti degli azzurri. Si ripartirà dalla mischia con introduzione sudafricana.

67′ Colpo alla spalla subito da Niculai, che in precedenza aveva sostituito Simone Ferrari.

65′ Grande azione difensiva di Zuliani, arriva il tenuto dei sudafricani ed un nuovo turnover.

64′ Azzurri che tornano a conquistare il possesso palla dopo una battaglia aerea. Nel secondo tempo, per quel che conta, lo score è di 7-7.

62′ Trasforma Allan. Italia 7 Sudafrica 52.

61′ METAAAA ITALIAAA! Avanzamento e mantenimento del possesso palla fino alla magia di Varney, che con un passaggio lunghissimo trova il solissimo Ruzza. Quest’ultimo schiaccia in meta.

58′ Sostituzioni in casa Italia. Dentro Fischetti, Opoku-Gyanfi e Vintcent. Lasciano il campo Hasa ed i fratelli Cannone.

55′ Gli azzurri recuperano palla grazie ad una delle poche difese aggressive. Tenuto dei sudafricani e turnover.

52′ Solita trasformazione di Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 52.

51′ Meta Sudafrica. Va a segno Louw grazie ad una splendida giocata in uscita da una riorganizzazione dell’attacco.

50′ Torniamo a difenderci dopo l’in avanti di Hasa.

48′ Arrivano ben sei sostituzioni ordinate da Erasmus. Cambia il volto del Sudafrica.

45′ Altro in avanti dei sudafricani, che sono rientrati forse con un atteggiamento meno pressante rispetto alla prima frazione.

43′ Che errore di Garbisi. Incredibile. L’azzurro non trova la rimessa dal calcio regalando l’ovale agli ospiti.

42′ Ottimo lavoro della mischia. Giochiamo con il vantaggio a nostra disposizione.

42′ In avanti di Feinberg-Mngomezulu. Mischia per l’Italia al limite dei 22 avversari.

41′ Drop di Garbisi. Si riparte.

SECONDO TEMPO

13:29 Termina un primo tempo da incubo per gli azzurri, costantemente al disotto del 20% di possesso palla, e sovrastati dalla potenza, dalla tecnica e dalla velocità dei campioni del mondo. Servirà chiudere il match in maniera onorevole. A tra poco per la ripresa.

FINE PRIMO TEMPO

41′ Rientra Hasa, ed arriva anche il cambio con Fischetti che sostituisce Belloni.

38′ Ultime fasi di un primo tempo da incubo. Gli azzurri sperano che le lancette viaggino a ritmo doppio.

35′ Trasforma l’implacabile Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 45.

34′ Meta Sudafrica. Stavolta è la maul che sfonda fino alla seconda meta personale di Marx. Juventus Stadium ammutolito.

32′ Rientrano sia Ortombina che Ioane. Entrambi fortunatamente hanno superato i test medici dopo gli scontri avvenuti in precedenza.

31′ Cartellino giallo per Hasa. Piove sul bagnato dopo un contatto alto giudicato troppo pericoloso. Azzurri in inferiorità numerica per 10 minuti.

29′ Italia che per l prima volta si affaccia timidamente nella metà campo avversaria.

27′ Non può sbagliared Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 38.

26′ Meta Sudafrica, ritmo insostenibile per gli azzurri. Wiese porta palla, finta ed offre un cioccolatino a a Willemse.

24′ Comoda trasformazione di Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 31.

24′ Meta Sudafrica. Kolisi mette in meta dopo un perfetto schema da touche.

24′ Sostituzione Italia. Fuori Ioane, al suo posto Allan.

23′ Grandissimo calcio di Feinberg-Mngomezulu, che riporta il Sudafrica nei 22 azzurri.

22′ Non sbaglia un infallibile Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 24.

21′ Meta Sudafrica. Malcolm Marx sfrutta il pressante lavoro dei suoi compagni schiacciando in meta.

19′ Tenuto di Capuozzo, non riusciamo a tenere l’ovale più di 20 secondi. Il Sudafrica non fa sconti amici di OA Sport.

17′ Agevole trasformazione di Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 17.

16′ Meta Sudafrica. Van den Berg sgattaiola via dalla maul e beffa la difesa italiana tuffandosi in meta.

15′ Sotto pressione gli azzurri incappano in errori evitabili. Rimessa laterale persa e svirgolata di Fusco. L’ovale torna al Sudafrica.

13′ Fuorigioco dei sudafricani, possiamo calciare in touche per recuperare metri che sanno di ossigeno.

11′ Tenuto di Vintcent. Sudafrica che continua imperterrito ad attaccare.

10′ Trasforma dal vertice destro lo stesso Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 10.

9′ Meta Sudafrica. Finta regale di Feinberg-Mngomezulu che manda al bar la difesa italiana e corre veloce fino alla meta.

7′ Cambio per l’Italia. Colpo alla testa per Ortombina, entra per il momento Vintcent in attesa del controllo medico.

6′ Facile il calcio per Feinberg-Mngomezulu. Italia 0 Sudafrica 3

5′ L’Italia cerca di tenere come può in difesa, ma arriva il calcio di punizione per gli ospiti.

3′ Fusco calcia direttamente in touche. Springbocks che restano in zona d’attacco.

2′ Non sfonda il Sudafrica con la mischia ordinata italiana che tiene. Rimessa per gli azzurri.

1′ Subito il primo in avanti degli azzurri ed immediata mischia sudafricana.

1′ Drop di Feinberg, inizia l’incontro. Alè azzurri!

PRIMO TEMPO

12:38 Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani!

12:37 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte da quello degli ospiti.

12:36 Accolte dall’ovazione del pubblico presente entrano in campo Italia e Sudafrica.

12:32 Quarta giornata della nuova competizione internazionale che accorpa i test match estivi ed autunnali aperta ieri dalla larga vittoria dell’Irlanda sull’Argentina.

12:27 Azzurri di Gonzalo Quesada che arrivano purtroppo all’appuntamento con un roster falcidiato da numerosi infortuni. Lo Juventus Stadium di Torino dovrà stringersi attorno alla compagine italiana al cospetto dei campioni del mondo.

12:23 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Italia-Sudafrica. Poco meno di 20 minuti all’inizio della sfida di Nations Championship 2026.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Sudafrica, match valido per la quarta giornata del Nations Championship 2026 di rugby. Allo Juventus Stadium di Torino gli azzurri di Gonzalo Quesada affrontano i campioni del mondo scendendo in campo con una formazione largamente rimaneggiata e di conseguenza numerose novità. Appuntamento alle 12.40 con la sfida della nuova competizione che accorpa i test match estivi ed autunnali.

Azzurri capitanati da Giacomo Nicotera, che in prima linea comporrà il reparto con Hasa e Ferrari. Triangolo allargato di cui faranno parte Belloni, Ioane e Capuozzo, con al centro Marin ed Odogwu. In mediana Alessandro Fusco e Paolo Garbisi, che fungerà da apertura. Passando agli avanti Lorenzo Cannone sarà numero 8 con accanto Ortombina e Samuele Locatelli, chiamato all’esordio dal selezionatore Quesada. Infine, in seconda linea, gli esperti Niccolò Cannone e Federico Ruzza. Su sponda Sudafricana invece Rassie Erasmus può contare sulla miglior formazione possibile tenendo conto degli infortunati Kolbe ed Elizabeth. Presenti tutti gli avanti campioni del mondo ed una paurosa terza linea composta da Kolisi, Pieter-Steph du Toit e Wiese. In mediana spazio a Van den Berg e Mngomezulu.

LE FORMAZIONI

ITALIA:

15 Mirko Belloni, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Samuele Locatelli, 6 Alessandro Ortombina, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Muhamed Hasa

A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Danilo Fischetti, 18 Ion Neculai, 19 Enoch Opoku Gyamfi, 20 Ross Vintcent, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Tommaso Allan

SUDAFRICA

15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Ethan Hooker, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 9 Morne van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (C), 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Thomas du Toit, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche

A disposizione: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Gerhard Steenekamp, 18 Wilco Louw, 19 Lood de Jager, 20 Cameron Hanekom, 21 Paul de Villiers, 22 Grant Williams, 23 Manie Libbok

Italia-Sudafrica, match valido per la quarta giornata del Nations Championship 2026 di rugby, inizierà alle 12.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!