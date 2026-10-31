Curling, la Svezia domina e la Svizzera firma una rimonta da urlo: definita la finale agli Europei femminili

La Svezia e la Svizzera si affronteranno nella finale per l’oro degli Europei 2026 di curling femminile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ostrava (Cechia). Le due formazioni, capaci di chiudere da imbattute i rispettivi gironi (cinque vittorie), si sono imposte nel primo turno a eliminazione diretta e domenica 1° novembre (ore 10.00) si contenderanno il titolo continentale, mentre la Lettonia e la Scozia si affronteranno allo stesso orario per meritarsi il gradino più basso del podio.

La Svizzera ha battuto la Scozia con un rimonta da urlo: sotto per 3-1 dopo il quinto end, Alina Paetz e compagne hanno messo alle corde il quartetto guidato da Fay Henderson. Le elvetiche hanno rubato due mani consecutive da un punto e si sono imposte per 4-3, annichilendo le anglosassoni, che dopo aver strappato l’hammer alle rivali nella quinta frazione sembravano davvero molto vicine al traguardo e che invece si dovranno accontentare di battagliare per il bronzo.

La Svezia ha travolto la Lettonia con un perentorio 7-3: Isabella Wranaa (Campionessa Olimpica di doppio misto) e compagne hanno tramortito la rivelazione di questa rassegna, capace di chiudere il girone al secondo posto dietro alla Svizzera e di battere l’Italia con una mano rubata da quattro punti. Le scandinave hanno messo in chiaro le cose in avvio di partita: tre punti a segno con l’hammer in mano, poi un botta e risposta da un punto fino all’intervallo (4-2) e due marcature nel sesto parziale hanno nei fatti chiuso l’incontro.