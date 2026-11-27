CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia e Fiji, partita valevole come finale per l’undicesimo posto del Nations Championship rugby 2026. Ad una settimana di distanza dalla sfida di Udine le due nazionali si affrontano con l’obiettivo di non chiudere all’ultimo posto questa competizione.

L’Italia cerca il riscatto dopo la sconfitta per 21-16 di pochi giorni fa. Nella sfida disputata allo Stadio Friuli di Udine gli azzurri erano partiti bene con la meta di Cannone e la trasformazione di Allan, il quale è poi andato due volte tra i pali per il 13-7 con cui l’Italia aveva chiuso il primo tempo.

Nel secondo tempo Fiji ha ribaltato la contesa con le mete di Ikanivere e Salawa, entrambe trasformate da Muntz, che hanno permesso agli oceanici di sorpassare l’Italia. Inutile al fine del risultato finale il calcio di punizione di Allan, che ha portato l’incontro sul definitivo 21-16.

L’Italia insegue la prima vittoria di quest’edizione per chiudere nel migliore dei modi l’anno. Gonzalo Quesada ha optato per cinque modifiche nella formazione iniziale con gli innesti di Federico Mori, Paolo Garbisi, Enoch Opoku Gyamfi, all’esordio da titolare, Federico Ruzza, Tommaso Di Bartolomeo con la fascia di capitano che passa a Niccolò Cannone.

L’incontro tra Italia e Fiji aprirà il final weekend all’Allianz Stadium di Twickenham alle 17.40, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Fiji con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!