LIVE Italia-Argentina, Nations Championship rugby 2026 in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Argentina, match valido per la quinta giornata della Nations Championship 2026 di rugby. Azzurri di coach Gonzalo Quesada a caccia di una reazione d’orgoglio dopo la batosta ricevuta contro i campioni del Mondo del Sudafrica dinanzi al pubblico di casa. La nazionale italiana giocherà ancora una volta con il supporto del pubblico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, con l’obiettivo di trovare la prima vittoria nella nuova competizione che accorpa i test match estivi ed autunnali.

Saranno cinque i cambi operati da Quesada rispetto al match contro gli Springboks. Si rivedrà dal primo minuto Tommaso Allan, con Ioane e Capuozzo alle ali. Centri Odogwu e Marin, la regia sarà affidata a Paolo Garbisi e Varney, mentre in terza linea ci saranno Lorenzo Cannone, Zuliani e Vintcent. Seconda linea affidata a Niccolò Cannone e Federico Ruzza, infine Nicotera, Fischetti e Ferrari faranno parte della prima linea. Cinque sostituzioni anche per Felipe Contepomi dopo il KO patito in Irlanda. La fascia di capitano passa a Pablo Matera, giunto alla 128esima caps con i Pumas.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA:

15 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 92 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 33 caps)

13 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 11 caps)

12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 26 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 50 caps)

10 Paolo GARBISI (Perpignan, 58 caps)

9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs 40 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 41 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 44 caps)

6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 23 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 75 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 66 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 74 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 42 caps) – capitano

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 67 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 36 caps)

17 Muhamed HASA (Zebre Parma, 12 caps)

18 Marco RICCIONI (Perpignan, 39 caps)

19 Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, 2 caps)

20 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, 3 caps)

21 Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, 1 cap)

22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 25 caps)

23 Federico MORI (Bayonne, 17 caps)

ARGENTINA:

15 DELGUY, Bautista (43 caps)

14 ISGRÓ, Rodrigo (20 caps)

13 PICCARDO, Justo (14 caps)

12 CHOCOBARES, Santiago (36 caps)

11 CARRERAS, Mateo (37 caps)

10 ALBORNOZ, Tomás (25 caps)

9 BENÍTEZ CRUZ, Simón (16 caps)

8 SCELZO, Juan Martín (3 caps)

7 MORO, Joaquín (8 caps)

6 MATERA, Pablo (128 caps) – Capitano

5 RUBIOLO, Pedro (32 caps)

4 PETTI, Guido (105 caps)

3 MORENO, Francisco (4 caps)

2 BERNASCONI, Bautista (3 caps)

1 WENGER, Boris (12 caps)

A disposizione

16 BOSCH, Facundo (13 caps)

17 VIVAS, Mayco (45 caps)

18 SCLAVI, Joel (33 caps)

19 ELÍAS, Efraín (7 caps)

20 GONZÁLEZ, Juan Martín (52 caps) – Vicecapitano

21 ISA, Facundo (53 caps)

22 GARCÍA, Gonzalo (20 caps) – Vicecapit

Italia-Argentina, match valido per la quinta giornata della Nations Championship 2026 di rugby, inizierà alle 12.40. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!