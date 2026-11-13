Conegliano a Bergamo senza aver perso un set, Milano cerca il nono successo a Cuneo

La corsa a due in testa prosegue in trasferta per entrambe le prime della classe, e non si tratta di sfide dal finale già scritto. La Numia Vero Volley Milano gioca a Cuneo, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano chiude la nona giornata a Bergamo: otto vittorie e 24 punti per entrambe, con le campionesse d’Italia ancora senza set persi. Il fine settimana del 14 e 15 novembre offre anche uno scontro diretto per la salvezza a Montichiari, dove l’Omag Consolini Volley 1907 arriva con la spinta del successo sulla Savino Del Bene Scandicci. Alle spalle delle capolista, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cerca la quinta vittoria consecutiva, mentre la Megabox Ond. Savio Vallefoglia può tenere il passo già nell’anticipo del sabato.

Si parte sabato 14 novembre alle 21.00 al Pala Megabox di Pesaro, dove la Megabox Ond. Savio Vallefoglia ospita Il Bisonte Firenze. Le marchigiane sono quarte a due punti dal terzo posto e hanno nella tenuta della seconda linea un vantaggio: l’80% di ricezione positiva a Biella ha consentito di costruire con ordine, ma il 36% in attacco dice che c’è ancora da guadagnare nella finalizzazione. Coinvolgere le centrali può liberare Bici e Frantti, evitando che debbano risolvere troppi scambi contro il muro schierato. Il Bisonte Firenze, reduce da sei sconfitte consecutive, ha bisogno di una battuta che tolga ritmo alla distribuzione di casa. I 13 errori al servizio contro Chieri indicano però il rischio di forzare troppo. Alle toscane servirà anche affiancare a Bianca Cugno un’uscita credibile in banda, così da sfruttare meglio le rotazioni in cui la ricezione regge.

La domenica si apre il 15 novembre alle 16.00 al Palazzetto dello Sport di Latisana, con la Cda Volley Talmassons Fvg che riceve la Igor Gorgonzola Novara. Le friulane hanno vinto le ultime due partite e possono portarsi a un punto dalle piemontesi con un successo pieno. Il contributo di Leonarda Grabić, 17 punti a Macerata, offre a Francesca Scola una seconda uscita accanto a Giorgia Frosini e rende più difficile anticipare le scelte della regista. La Igor Gorgonzola Novara dovrà evitare di concedere alle padrone di casa lunghe sequenze al servizio e ricavare di più dal gioco al centro. Tatiana Tolok resta il riferimento sui palloni difficili, come conferma il 57% in attacco contro le campionesse d’Italia, ma Cambi può ridurre il carico sulla schiacciatrice russa coinvolgendo Bonifacio e cercando Grobelna anche nelle ricostruzioni. Per le friulane sarà importante far valere il muro senza scoprirsi sulle traiettorie più veloci.

Domenica 15 novembre alle 17.00, al Palafenera di Chieri, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 difende il terzo posto contro la Cbf Balducci Hr Macerata. Le piemontesi arrivano da quattro successi di fila e dal 50% in attacco a Firenze, con Németh e Nervini entrambe sopra o al 50%. La qualità di Sarah van Aalen sta nel poter cambiare riferimento anche quando una delle due attaccanti trova un muro ben disposto: per le ospiti, sporcare il primo tocco è il modo più concreto per limitare quella varietà. Macerata ha perso le ultime due partite e deve ridurre il numero di palloni difficili affidati a Clara Decortes, che contro Talmassons ha attaccato 42 volte. Se Asia Bonelli riuscirà a coinvolgere Farriol e Mazzaro, le marchigiane potranno tenere impegnato il muro al centro e dare più spazio a Gardini e alle altre schiacciatrici. Il servizio dovrà poi dare continuità al lavoro della difesa: i sei ace dell’ultimo turno sono una risorsa su cui costruire.

Alla stessa ora, domenica 15 novembre alle 17.00 al Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Scandicci affronta la Laica Cioccolato Uyba. Le toscane cercano una risposta dopo due sconfitte di fila e devono ritrovare continuità quando il primo attacco non basta. I 13 muri di Cervia mostrano che il potenziale a rete c’è; la differenza può farla la capacità di trasformare i palloni rallentati dal muro in contrattacchi puliti. Ognjenović potrà dare più spazio alle centrali per alleggerire il lavoro di Bosetti e delle opposte. La Laica Cioccolato Uyba arriva da due gare a punti e ha in Yukiko Wada una certezza, ma i 58 attacchi dell’opposta contro Vallefoglia spiegano perché serva un gioco meno concentrato. Se Nanami Seki avrà una ricezione utilizzabile, potrà chiamare in causa più spesso il centro e ridurre il numero di palle alte da giocare contro il muro toscano.

Punti pesanti a Montichiari, dove domenica 15 novembre alle 17.00 al Palasport Jimmy George la Banca Valsabbina Millenium Brescia ospita l’Omag Consolini Volley 1907. Tre punti per le lombarde, sei per le romagnole: un successo pieno consentirebbe alle padrone di casa di agganciare le avversarie. Brescia ha perso quattro partite di fila, ma il 63% di ricezione positiva all’Allianz Cloud indica che Valentina Bartolucci può disporre di palloni per variare il gioco. Il passo successivo è dare più spazio a Novosel, Nardelli e alle centrali per alleggerire Andrea Mihaljević. Jessica Rivero e Martina Bracchi, 47 punti in due contro Scandicci, sono le giocatrici da cui l’Omag Consolini Volley 1907 può ripartire. Per le romagnole sarà importante proteggere la ricezione di Bracchi e coinvolgere Jehlárová, così da conservare efficacia anche quando Brescia riuscirà a contenere le bande.

La Granda Volley Cuneo riceve la Numia Vero Volley Milano domenica 15 novembre alle 18.00 al Palazzo dello Sport di Cuneo. Le piemontesi possono provare a togliere riferimenti a Francesca Bosio con il servizio, un fondamentale che contro Novara aveva prodotto nove ace. Per dare valore a quella pressione, però, servirà maggiore continuità sulle palle alte, con Baka e Pucelj chiamate a sostenere McBride. I 14 muri della Numia Vero Volley Milano contro Brescia indicano quanto possa costare un attacco leggibile. Dall’altra parte Paola Egonu, 32 punti nell’infrasettimanale, resta la soluzione più affidabile quando la costruzione si complica. Se le lombarde riusciranno a dare ritmo anche ai primi tempi di Danesi e alle uscite in banda, Cuneo avrà meno possibilità di organizzare la difesa attorno all’opposta.

Il turno si chiude domenica 15 novembre alle 20.00 alla ChorusLife Arena di Bergamo, con la ChorusLife Volley Bergamo che ospita la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Le venete hanno vinto tutti i 24 set giocati in campionato e arrivano dal 55% in attacco al Pala Igor, con Isabelle Haak a 22 punti. Per le padrone di casa la partita passa dalla capacità di tenere aperte più uscite accanto a Kendall Kipp: Meli e Van Avermaet possono impegnare il muro al centro, mentre Stigrot e Pietrini devono poter ricevere palloni attaccabili anche dopo una difesa. La battuta bergamasca dovrà poi cercare di staccare la regia veneta dalla rete. Con ricezione precisa, infatti, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano può alternare Haak alle bande e ai primi tempi senza dare al muro il tempo di scegliere.