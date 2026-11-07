LIVE Ciclocross, Europei 2026 in DIRETTA: Schreiber batte in volata Brand e gela il pubblico di Zeddam. Decima Bramati, delude Casasola

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16.03 Termina qui questa Diretta Live di OA Sport! Grazie mille per averci fatto compagnia, buon proseguimento di giornata a tutti!

16.01 Questa la classifica finale della prova élite femminile degli Europei 2026 di ciclocross:

1 Marie SCHREIBER LUX 51:37

2 Lucinda BRAND NED +0:00

3 Ceylin del Carmen ALVARADO NED +0:17

4 Inge VAN DER HEIJDEN NED +0:57

5 Denise BETSEMA NED +1:00

6 Manon BAKKER NED +1:02

7 Kristýna ZEMANOVÁ CZE +1:16

8 Hélène CLAUZEL FRA +1:20

9 Aniek VAN ALPHEN NED +1:20

10 Lucia BRAMATI ITA +1:20

15.58 In casa Italia gara abbastanza amara, con una buona prestazione di Lucia Bramati, decima, ma non rispetta le attese Sara Casasola, che cede nel finale e scivola addirittura in quattordicesima posizione, dopo essere stata in zona top 5 per buona parte della prova.

15.55 Successo meritatissimo per la lussemburghese Marie Schreiber, che ha attaccato sin dal primo giro. Poi è stata bravissima a resistere al ritorno delle olandesi, gestendo in maniera impeccabile la volata contro una fuoriclasse come Lucinda Brand, che davanti al pubblico casalingo di Zeddam si deve accontentare dell’argento. Bronzo per Ceylin Alvarado, che cade nell’ultima tornata, ma regala ai Paesi Bassi un’altra medaglia: nelle prime sei posizioni ci sono ben cinque olandesi.

15.54 Solo quattordicesima la friulana Sara Casasola, a 2’04” dalla medaglia d’oro.

15.53 Bronzo per l’olandese Alvarado, sfortuna nel finale. Decima l’azzurra Lucia Bramati, a 1’20” dalla prima posizione.

15.52 SCHREIBER BEFFA BRAND IN VOLATA! LA LUSSEMBURGHESE E’ LA NUOVA CAMPIONESSA EUROPEA, VITTORIA DAVVERO MILLIMETRICA.

15.51 Si studiano sul rettilineo di arrivo le due atlete.

15.50 Le due battistrada stanno per iniziare l’ultima striscia di sabbia.

15.49 Si stacca Alvarado che è scivolata in una curva! Brand e Schreiber si giocano l’oro.

15.47 Schreiber attacca sull’ultima ascesa della scalinata: la lussemburghese prova ad andarsene!

15.46 Bramati è vicina a Casasola, l’Italia potrebbe chiudere con due atlete in top 10.

15.45 Iniziato l’ultimo giro! Al comando ci sono Brand, Alvarado e Schreiber.

15.44 Casasola ha perso contatto con il gruppo inseguitrici: l’azzurra è attualmente nona a 1’20” dalla testa della corsa.

15.42 Brand e Schreiber stanno provando a seminare Alvarado, che appare la meno brillante nel terzetto.

15.40 Il sesto passaggio sulla scalinata non fa selezione nel gruppetto di testa.

15.38 Recupera qualcosa il gruppo Casasola: 43″ il loro distacco dalla testa della corsa.

15.37 Si chiude il quinto giro con la tre battistrada compatte.

15.35 Casasola è insieme all’olandese Betsema: distacco di 53″ dalla testa della corsa, verosimilmente si giocheranno il quarto e quinto posto.

15.33 Scalinata folle della lussemburghese, che ha recuperato diversi secondi su Alvarado e Brand, riportandosi su di loro.

15.32 In difficoltà Schreiber, le due olandesi provano ad andarsene.

15.30 Schreiber e Alvarado hanno appena 2″ di margine su Brand, mentre Casasola paga 49″ dalla testa della corsa.

15.28 Le due battistrada sono sul tratto di sabbia che porta verso la zona di arrivo.

15.26 Alvarado si è riportata su Schreiber.

15.24 Caduta per Brand! L’iridata in carica ha perso diversi metri ora da Alvarado.

15.23 Schreiber completa il terzo giro con 10″ su Brand, sembra in leggera difficoltà, invece, Alvarado. L’azzurra Casasola paga 39″ dalla lussemburghese.

15.22 Il margine della lussemburghese sulle due olandesi ora è di 8″.

15.19 Casasola tra le inseguitrici sembra la più pimpante sulla scalinata, ma paga già 34″ dalla testa della corsa.

15.17 Alvarado e Brand recuperano qualcosa su Schreiber nella terza ascesa della scalinata.

15.15 Schreiber completa il secondo giro.

15.14 La lussemburghese ha 15″ di margine su Brand, l’azzurra, invece, paga 30″ dalla prima posizione virtuale.

15.11 Brand nel secondo passaggio sulla scalinata si sta per riportare sulla connazionale Alvarado. Casasola è quinta a 32″ dalla testa della gara.

15.10 Le più dirette inseguitrici di Schreiber sono quattro olandesi: Alvarado, Brand, Van Der Heijden e Bentveld.

15.08 Alla fine del primo giro la lussemburghese ha 13″ di vantaggio sull’olandese Alvarado, ottava Bramati a 21″. Casasola è rientrata nel gruppo delle inseguitrici.

15.06 Schreiber ha circa 12″ di margine sulle inseguitrici, intanto il gruppo ha affrontato per la prima volta la scalinata. Bramati attualmente quarta, più indietro le altre tre azzurre.

15.03 Si mette davanti la lussemburghese Marie Schreiber, nelle prime posizioni c’è l’azzurra Lucia Bramati.

15.00 Partita la prova élite femminile degli Europei 2026 di ciclocross!

14.58 L’Italia affida le proprie ambizioni a Sara Casasola, che può giocarsi un gran risultato.

14.55 Nella scorsa edizione i Paesi Bassi, in ambito femminile, hanno fatto man bassa di medaglie, monopolizzando il podio della gara élite.

14.52 Percorso veloce (2970 metri), i punti chiave saranno la scalinata di novantanove gradini e la sabbia prima del traguardo.

14.49 Cielo coperto e temperatura di 8° nella località olandese.

14.46 A Zeddam si disputarono i Mondiali del 2006, dove tra le donne trionfò Marianne Vos.

14.43 La campionessa europea in carica è l’olandese Inge Van Der Heijden.

14.40 Tra circa 20′ inizierà la prova élite femminile degli Europei 2026 di ciclocross.

Buongiorno e benvenuti amici di OA Sport alla Diretta Live testuale degli Europei élite femminili di ciclocross 2026. Si gareggia a Zeddam, nei Paesi Bassi, su un percorso molto mosso, che ospitò la rassegna iridata del 2006.

Il punto più iconico del tracciato (che misura poco meno di 3 km) è, senza dubbio, la scalinata composta da novantanove gradini, che farà sicuramente selezione all’interno del gruppo. Inoltre, anche l’alternanza di tratti erbosi pianeggianti e pendenze improvvise, seguite da discese, metterà in difficoltà le atlete.

Il pubblico di casa aspetta con grande attesa Lucinda Brand, iridata in carica, che arriva a questa gara in grandissima forma. Per le medaglie, sempre tra le file dell’Olanda, attenzione anche ad Aniek Van Alphen e Inge Van Der Heijden.

Tra le atlete che proveranno a inserirsi nella corsa per il podio c’è anche l’azzurra Sara Casasola, che nel Trofee Koppenbergcross ha chiuso al secondo posto alle spalle di Brand, dimostrando un’ottima condizione. Da tenere in considerazione, come outisders, anche la lussemburghese Marie Schreiber e la ceca Kristyna Zemanova. Per l’Italia, oltre alla classe ’99 friulana, saranno al via Carlotta Borello, Lucia Bramati e Rebecca Gariboldi.

La partenza della prova femminile élite è prevista alle ore 15.00 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la prova elitè femminile degli Europei di ciclocross 2026 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!